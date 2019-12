Las noticias más insólitas en Colombia y el mundo durante el 2019

EL TIEMPO: Mauricio Moreno

El pasado 20 de septiembre, la tienda asiática Miniso realizó una 'regalatón' de sus peluches en el Parque de la 93, en Bogotá. allí se obsequiaron alrededor de 15.000 muñecos por motivo de la celebración de Amor y Amistad. Sin embargo, la empresa no tuvo en cuenta la gran acogida que tendría el evento y las cosas se salieron de control: algunos no respetaban las filas y se escuchaban gritos de la gente exigiendo "peluches".



El desorden de la multitud era tal que incluso los encargados de la logística no sabían cómo controlar a las personas, razón por la cual se canceló el evento. Así, por lo menos, lo comunicó Miniso en sus redes sociales, manifestando que la entrega de peluches se tuvo que detener “por razones de orden público”.



Después de los acontecimientos de ese día la empresa agradeció a todos los asistentes y aseguró que los días 21 y 22 de ese mes habría un 30% de descuento en todos sus peluches.