No más cuentos, que no alimentan

El paro nacional que empezó el 28 de abril pasado, dejó ver el gran descontento nacional en muchos aspectos y destapó no solo la inequidad sino que puso al descubierto muchas dudas sobre nuestro supuesto progreso en las últimas décadas.

Pero antes, la pandemia del covid-19 dio paso a muestras contundentes de una pobreza extrema que no había desaparecido.



Hoy, el país se debate entre las altas cifras de muertos e infectados por el covid-19, que cada día son peores, y un futuro triste, oscuro e incierto.



Pese a que hace algunos días el Comité del Paro anunció que suspendía marchas y bloqueos, lo cierto es que en muchos lugares del país se han seguido presentando problemas de orden público, con muertos y heridos.



Igualmente, el panorama de clínicas y hospitales colapsados muestra no solo lo aterrador de la pandemia, sino el miedo que ya se le perdió a una enfermedad que en muchas partes del mundo ha sido medianamente controlada, pero que aquí no tiene ningún tipo de fecha específica para dar muestras de reducción de casos y muertes.



Estamos en un país en el que la gente se cansó de oír cuentos, de recibir mentiras y por eso este caos. Se anuncian leyes que luego el Congreso tumba. Se espera que el Comité del Paro negocie bien y no solo llega a esa negociación con tantas peticiones que se demoran en cumplirse, sino que al más mínimo ‘no’ del Gobierno se levanta y dice que ‘no hay condiciones’.



El país se cansó y solo quiere soluciones que no llegan.

Pero, de todas maneras, hay que pensar que en algún momento habrá luz y por eso el blog Paz y Desarrollo del 20 de junio en eltiempo.com (http://blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo), en el que el abogado Raúl Pupo Pumarejo hace un análisis del cansancio nacional, pero también aporta ideas.



La más importante, la necesidad de ofrecer fuentes de trabajo. “Colombia debe enfocarse en una verdadera revolución de generación de empleo, al abrir esta posibilidad muchas personas podrán construir sus sueños y hacerlos realidad”, dice.



Y agrega: “La salida no es crear una política que otorgue subsidios permanentes a las personas, estos deben ser excepcionales y provisionales encaminados a unos fines específicos. De lo contrario sería desestimular el trabajo”.

Ojalá los gobiernos piensen en mejores políticas buscando un mejor futuro. Y menos cuentos, que no alimentan.