Nicky Jam reveló cómo conoció a Karol G, que apenas tenía 15 años

El cantante Nicky Jam reveló que conoció a su colega, la colombiana Karol G, en un lugar inesperado hace muchos años.



La revelación se la hizo Jam a Ivy Queen, en una simpática entrevista, a propósito de los recientes Premios Billboard a la Música Latina.

Jam le contó a su Queen que conoció a la famosa cantante paisa cuando ella tenía 15 años, una noche en que salió a una discoteca de Medellín.



(Lea además: Entrevista/ Karol G: 'En el escenario me transformo, pero, si me quieren, es por lo que hay')



“Un día fue a una discoteca en la que yo estaba cantando en Medellín. Se me acercó y me dijo: ‘¿Será que yo puedo cantar contigo?’ Le respondí: ‘¿Cómo entraste aquí?’ (...) Me dijo: ‘Yo tengo una canción que quiero cantar contigo’, y le respondí: ‘Dale, vamos a cantar’”, relató Jam.



Y agregó soprendido: “Nunca en mi vida iba a pensar yo que, años después, íbamos a hacer un dúo juntos, y después Karol G es la estrella que es”.



A propósito de la cantante antioqueña, hace pocos días se reveló que dará un espectáculo histórico en su tierra natal.



Karol G siempre quiso ser una sirena, dijo, le gustaba esa figura. Y por eso, el montaje del espectáculo de su gira de conciertos 'Mañana será bonito', está enmarcado en la historia de una sirena de nombre Carolina, como ella. La puesta en escena de ese sueño podrá ser vista ahora por sus seguidores en América Latina y, por supuesto, en ciudades como Bogotá y Medellín, donde ya hay fechas confirmadas.



(Le puede interesar: Precios Karol G: estos son los costos de hoteles y tiquetes para ver a la 'Bichota')



Para esta última, su casa, como la describió la cantante, espera hacer mucho más que llevar el show que presentó exitosamente en diferentes estadios de Estados Unidos. Allí, en el estadio Atanasio Girardot espera darle a la ciudad un gran regalo musical de Navidad.