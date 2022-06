Más de 60 producciones forman parte de la lista de largometrajes que Netflix planea estrenar en lo que resta de este 2022. Así lo dio a conocer la plataforma de streaming, que incluso ya tiene fechas de estreno definidas para algunos de los filmes.

Entre las producciones, que se disfrutarán en lo que resta de este año, se destaca Me Time, una comedia protagonizada por Kevin Hart, Mark Wahlberg y Regina Hall. Me Time, filme que se estrenará el 26 de agosto, narra la historia de un padre que se queda en casa mientras su esposa y sus hijos están fuera por unos días. Cuando decide aprovechar su tiempo “para él” se reencuentra con su ex mejor amigo y juntos viven un fin de semana salvaje.

Esta no es la única producción con Hart como protagonista que llega a Netflix, pues también estrenará el 24 de junio la comedia de acción El hombre de Toronto, que coprotagoniza junto a Woody Harrelson y Kaley Cuoco.

Otra cinta para esta temporada es El agente invisible (The Gray Man, título en inglés), protagonizada por Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas y Regé-Jean Page.

El filme está previsto para el 22 de julio y está a cargo de los hermanos Joe y Anthony Russo, mejor conocidos por su trabajo en el universo cinematográfico de Marvel.

Esta es una de las películas más esperadas que vuelve a unir a Evans con los directores de Vengadores: Endgame, en la que, según la plataforma de streaming, “será la película más grande de Netflix”.

El largometraje de acción está basado en la novela homónima, cuyo argumento sigue a Court Gentry, un habilidoso mercenario de la CIA cuya identidad permanece anónima. Al menos será así hasta que un excompañero psicópata le pone precio a su cabeza, luego de que él revelara algunos secretos de la CIA que no podían ser conocidos por nadie. “La cinta a es un auténtico mano a mano entre esos dos grandes actores que representan dos versiones diferentes de la CIA” , dijo Anthony Russo a Deadline.

Turno de día, con Jamie Foxx como protagonista, es otra de las cintas de acción que se podrá ver a partir del 12 de agosto en Netflix. Esta historia cuenta la historia de un padre trabajador que solo quiere darle una buena vida a su ingeniosa hija. Eso sí, su trabajo limpiando piscinas es solo una fachada para su verdadera fuente de ingresos: cazar y matar vampiros.

Interceptor, que debuta el 22 de mayo, y Carter, con fecha pendiente, son otros títulos que sobresalen en la lista de películas de acción para esta temporada en la plataforma.

En Netflix, el romance también dirá presente en los próximos meses, pues también están listas para el estreno películas como Purple Hearts, el 29 de julio. La cinta es protagonizada por la exestrella de Disney Sofia Carson y Nicholas Galitzine. Cuenta la historia de una cantante y un marino que, a pesar de tener muchas diferencias, se enamoran perdidamente y luchan por su amor.

Persuasión es otro de los filmes en esta categoría. Se estrena el 15 de julio y narra la vida de Anne Elliot, una mujer rebelde que vive de las apariencias y está al borde de la bancarrota. En ese momento reaparece en su vida Frederick Wentworth y, ahora, debe elegir entre dejar atrás el pasado o darle una segunda oportunidad al amor.

Siguiendo con el romance aparece en lista Love in the Villa, que se estrenará el primero de septiembre. El filme retrata a una joven que viaja a Verona (Italia), después de una ruptura amorosa. Ella solo quiere relajarse; sin embargo, en cuanto llega descubre que el sitio que reservó ya tiene un inquilino y tendrá que compartir sus vacaciones con un joven cínico... pero muy guapo.

En este mismo género también hacen fila para estrenarse Amor y gelato (22 de junio) y Temporada de bodas (fecha de estreno: 4 de agosto).

Documental de JLo

La ‘diva del Bronx’, Jennifer López, también levanta la mano para su entrada triunfal a Netflix. En el documental Jennifer López: medio tiempo, que se estrena el 14 de junio, la afamada cantante y actriz hablará de una forma muy íntima sobre la presión de la vida bajo los reflectores y su multifacética carrera.

En cuanto a las cintas animadas, El ascenso de las Tortugas Ninja se estrenará en la plataforma el 5 de agosto. En la producción de Nickelodeon, Leo, Ralph, Donnie y Mikey se enfrentarán a su mayor desafío: una aterradora especie alienígena que amenaza al mundo.

Otra versión animada, que se estrenará en diciembre de este 2022, es Pinocho, de Guillermo del Toro. Esta producción presenta una nueva versión musical del cuento italiano, sobre un niño de madera que toma vida y persigue el sueño de encontrar su lugar en el mundo.

Además, entre las producciones de aventuras está Enola Holmes 2, quien en esta segunda película busca seguir los pasos de su famoso hermano Sherlock y consigue su primer caso oficial: la desaparición de una niña en medio de una conspiración peligrosa. Otros títulos como Déjate llevar, Monstruo del mar, 13: el musical y Hola, adiós y todo lo que pasó también se estrenarán en los próximos meses.

Lo que viene, por géneros, este semestre

Acción y aventura: Athena; Turno de día; Enola Holmes 2; El agente invisible; Interceptor; Carter; The Mother;The Mothership; La cabeza de la araña; y They Cloned Tyrone.

Comedia: Entre navajas y secretos 2; Tiempo para mí; y You People.

Drama: Un jazzista en clave de blues; All Quiet on the Western Front; Operation Mincemeat (El arma del engaño); Rubia; y The Good Nurse; La chica que lo tenía todo; The Pale Blue Eye; Rustin; Spaceman; The Swimmers; White Noise; y The Wonder.

Suspenso y horror: End of the Road; La masacre de Texas: la herencia; Monkey Man; Mr. Harrigan’s Phone; y Thar.

Para toda la familia: 13: El musical; y Boo! (este título puede cambiar de acuerdo con la productora), Eva y Beba; Matilda, el musical; La escuela del bien y del mal; El país de los sueños; We Have A Ghost; Jennifer López: medio tiempo.

Para niños o animadas: Hogar a la deriva; Pinoccho, de Guillermo del Toro; Monstruo del mar; El ascenso de las Tortugas Ninja: La película; The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1 (animé), y Wendell & Wild.

AUTOR: KIMBERLY HERRERA SALAZAR

LA NACIÓN (COSTA RICA)

En Twitter: @Nacion