A partir del 16 de diciembre, Hayuelos, centro comercial del occidente de Bogotá, tendrá la novena de aguinaldo.



Villa Navidad, la ciudad nevada a escala que se construye en el lugar y ha sido una tradición desde hace varios años, es el escenario para que estos días se rece la novena. Un grupo de voces líricas, del Club de Música, interpretarán los temass festivos de esta época.

'Campana sobre campana', 'Rodolfo el reno', 'The Most Wonderful Time of the Year', 'Pastores venid' y 'Adeste fideles' son algunos de los villancicos que hacen parte del cancionero, que estará a cargo de las sopranos Viviana Rojas y Daniela Salazar y el barítono Juan David González. El elenco se completa con el acompañamiento de la pianista cubana Beatriz Batista, directora musical del cuarteto.



Esta oportunidad de reencontrarse tendrá todas las medidas bioseguridad, para garantizar la salud de todos, incluido el gran Papá Noel de Hayuelos, un personaje muy especial que quiere cumplir los sueños de Navidad de todos los asisntes.

Las novenas serán en la plazoleta Oasis, piso 2, del 16 al 23 de diciembre, a partir de las 5 p. m., en la calle 20 n.° 82-52. Entrada libre.