Así llegó la Navidad a la casa de las famosas colombianas

La modelo y presentadora Alejandra Buitrago también se dejó contagiar con la magia de la Navidad. "Cada vez mi fe crece y algo extraordinario pasa. Gracias, Dios, porque cada año me sorprendes" escribió en una de sus publicaciones en Instagram, en la que se le ve encendiendo velas. Así mismo, en otra imagen posó junto a un original árbol de Navidad en el que resaltan los colores blanco y café, asegurando que esta época la hace sentir muy bien. "Me sentí como sexy con esta camiseta y al lado de este árbol. Yo creo que es la Navidad que me pone así".