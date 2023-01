De aquella joven que tocaba y cantaba en el metro y en las calles de Madrid aún queda muchas cosas. Tal vez la más importante es esa impronta popular que deja en todas sus composiciones, aún las que hizo para La Quinta Estación, la agrupación que la dio a conocer internacionalmente y de la que, en 2010, se separó de manera “traumática” y “terrible”, según sus propias palabras, para seguir una carrera como solista.

Después de vivir en México —país que creyó en su voz, sus composiciones y su agrupación, La Quinta Estación— durante más de ocho años, se fue a Miami y se metió de lleno en su proyecto como solista. Así nació el álbum Natalia Jiménez, lanzado el 21 de junio de 2011 y que debutó como número uno en iTunes Pop Latino. Y no cabe duda de que desde ese primer álbum a hoy la carrera de Natalia Jiménez ha evolucionado. De la balada, el pop-rock y la ranchera, la artista —que se estableció definitivamente en México— se decantó por el llamado género regional mexicano, en el que se ha destacado como una gran exponente.

Este año, la cantautora española regresa a Colombia, trayendo su Antología 20 años Tour, que estará el 23 de marzo en el Teatro de la Universidad de Medellín, y el 24 del mismo mes, en el Movistar Arena de Bogotá. Sobre esta gira, que reúne lo más importante de sus producción, la cantautora habló con EL TIEMPO.

Todos los proyectos parten de una idea. ¿Qué tenía en mente cuando pensó en Antología 20 años Tour?

Mira, fue muy curioso porque andaba en la carretera, yendo a un pueblito que se llama Tapalpa, cerca de Guadalajara, Jalisco, y pregunté: ¿oye, qué año es este? Y me puse a hacer cuentas y me dije, vaya, voy a cumplir 20 años de carrera. Y dije, por qué no celebramos con una gira y con un disco y todo eso. Lo organizamos, tardamos seis o siete meses y empezamos en agosto en Puerto Rico y ya hemos visitado República Dominicana, Venezuela, México, Miami, Texas y tenemos más fechas en Estados Unidos por confirmar. También estaremos en Colombia.

¿Qué vamos a ver en Colombia en este tour?

Lo que estamos haciendo es un recorrido por todas mis canciones, desde que comencé mi carrera al día de hoy. Van a escuchar todo los éxitos y todas las canciones de las que he hecho un video.

También hay un momento muy íntimo durante el concierto, con fotos familiares.

Van a poder ver fotos de cuando yo era chiquita, hago un recorrido en voz en off a través de las imágenes. Todo el espectáculo de luces, de vestuario, de gráficas, los músicos, los arreglos musicales. La gente se va feliz de los conciertos y al final cerramos con mariachi. Ahí es cuando todo se va a la porra.

¿Cómo ha recibido el público esta gira?

Increíblemente bien. Llevamos el 90 por ciento de las fechas y han sido sold out, todos los conciertos, llenos hasta las trancas. Veo a mucha gente emocionada de verme de nuevo en concierto, de verme de nuevo en los escenarios, y yo me emociono también mucho de verlos de nuevo. Ha sido muy emotivo poder celebrar 20 años de carrera y saber que tengo un público que me adora todavía y poder demostrarles lo agradecida que estoy con ellos.

¿De la joven de La Quinta Estación, qué ha cambiado en Natalia?

Que ya no soy tan ingenua y que ya no me dejo robar (risas), que cada vez que me dan un contrato lo llevo con un abogado, aprendí eso y aprendí que estoy muy a gusto sola.

Hace referencia a su salida de La Quinta Estación. ¿Cómo fue el retiro del grupo que la dio a conocer?

Fue absolutamente traumática, fue terrible, pero hasta hoy me alegro mucho de la decisión que tomé, y al final cada cual siguió con su carrera y con sus inquietudes. Yo quería seguir siendo cantante y lo he hecho todo este tiempo. Ya llevo más tiempo de solista que el tiempo que estuve en el grupo. Hice lo que tenía que hacer por mí, en ese momento.

Gran parte de su carrera la ha desarrollado en México, ¿por qué?

Porque cuando estaba en España, con el grupo, llevamos nuestro ‘demo’ a un montón de sitios y nadie nos hizo caso, nadie nos firmó, a todo el mundo le importaba un cuerno nuestra ‘demo’, y al final a un contacto en México le interesó y nos firmaron directamente con BMG en México, y nos fuimos a vivir allá. Fue allí donde empecé mi carrera. Empecé como cantante en Madrid, pero con el grupo empezamos en México.

Algo extraño, siendo española.

Me parece que fue lo mejor. Al fin y al cabo, España aunque de lejos parezca, no sé, yo que soy española te digo que España es chiquitito, y cuando tienes una competencia de veinte artistas más que suenan solo en España y tienes que hacer una gira, la verdad no tienes mucho donde ir, son las mismas ciudades, los mismos lugares.

¿Por qué le parece que ha sido mejor este proceso?

Yo me alegro mucho de que nuestra carrera comenzó en México, porque empezamos a ir a Centroamérica, a Suramérica y a Estados Unidos. De repente tienes cientos de millones de personas que te ven, en vez de que solo te vean 45, ese es un público mucho más amplio, más diverso. Y de España es difícil salir a otros países de Europa. Ahora mismo es más fácil porque ya hay mucha inmigración y en Alemania hay venezolanos, colombianos, cubanos, españoles, hay de todo, pero en aquella época, no. Me alegro mucho de que pudiéramos empezar nuestra carrera en México porque nos hizo mucho más internacionales.

Pasó del pop a la música regional mexicana. ¿Era algo lógico viviendo en México?

Lo que siempre he querido hacer es lo que me apetece. Cuando estaba en la agrupación casi todas mis composiciones se dirigían a ese género, por ejemplo, Me muero es una canción de mariachi ahora, Algo más es una canción que se hace en mariachi ahora, también Me dueles, el disco de Sin frenos que fue ganador del Grammy, la mitad yo la compuse y esa mitad del disco es muy regional, muy mexicana.

El interés por lo regional mexicano no es de ahora.

A mi siempre me ha interesado la música regional mexicana, desde que llegué a México, y siempre quise hacerlo, pero por unas cuestiones y otras no había podido, hasta que saqué los discos de México de mi corazón I y II, que se convirtieron en un exitazo. Ya no quiero moverme de ahí porque me encanta y es lo que soñé siempre.

Ha tomado de las fuentes mexicanas.

Claro, los dos últimos discos son todas canciones de Juan Gabriel, que interpretaba también Rocío Durcal, muchas son también de José Alfredo Jiménez, porque son canciones del cancionero mexicano que no puedes dejarlas pasar. Juan Gabriel fue el máximo compositor de música regional moderna. Lo admiro mucho, lo quise mucho y gracias a él fue que me animé a hacer esto. A mí ‘Juanga’ me dijo, Natalia, tienes todo para hacerlo, por qué no lo haces, por qué no cantas regional, y me dio la ‘patadita’. Me dio mucho gusto porque era un sueño que tenía y al final en el escenario me siento como la artista que siempre quise ser.

Hablaba al comienzo de gira nueva y disco nuevo. ¿De qué se trata ese nuevo disco?

Es el de Antología 20 años que llega este año. Es un disco que estamos haciendo con Cheché Alara. El disco viene con todas estas canciones en versiones nuevas. Llevamos 20 años cantando las mismas canciones y les quiero dar una refrescada, vamos a vestirlas de otra manera, vamos a vestirlas de gala, porque son 20 años que cumplimos ya con este gran repertorio.

En Colombia el género regional, que aquí llamamos popular, es menospreciado en algunos sectores...

Pero eso siempre ha sido así con la música popular. Lo mismo pasaba con el reguetón y mira ahora. Como cantante lo que me gusta es cantar música regional mexicana y siento que al final lo popular es lo que te lleva cerca del pueblo y si estás cerca del pueblo estás cerca del corazón del país.

¿En ese contexto, qué opina del reguetón?

Me parece muy bien que haya música para todo el mundo, me parece bien que al que le guste ‘perrear’, pues que ‘perree’, al final es variedad musical. Ahora con las redes y con las aplicaciones tenemos la oportunidad de escuchar lo que queremos en el momento que queremos. Ahora escuchas lo que quieres. Si quieres escuchar reguetón, pues lo oyes, si no, entonces, ¿por qué te va a molestar?

AUTOR: ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84