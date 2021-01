Nanis Ochoa y su bebé, una historia con final feliz

Con un par de dulces fotografías de Nanis Ochoa y su bebé, la actriz, empresaria y modelo relató las dificultades que tuvo para poder alimentar a la pequeña, nacida hace casi un mes.

La actriz les informó a sus seguidores en Instagram cómo fue el proceso y cómo algo que parece tan natural como amamantar a un bebé, en este caso particular, fue todo un proceso de constancia.



En su mensaje escribió que no pudo alimentar a la bebé de inmediato ya que al nacer, a ambas las llevaron a cuidados intensivos. "A ella no le funcionaba su estomaguito, entonces la alimentaban solo por intravenosa", relató.

Fue entonces cuando comenzó toda una labor constante de la modelo para no perder su capacidad de dar leche. Así que mientras podía tener de nuevo a la bebé en sus brazos constantemente sacaba leche con un extractor, para no dejarse secar. "Así duré los 26 días que estuvo la bebé internada -relató-. Cuando la pude pegar vi que ya no me salía nada. Estuve así por cinco días".

Ochoa agregó que se sintió "frustrada" e "impotente" al ver a la niña llorando porque no le salía. Sin embargo, finalmente logró alimentarla como soñaba y no tener que "complementar con tanta fórmula".



"Con esto quiero incentivar a todas las mamás a que no renuncien, entre más peguen a su bebé mayor producción van a tener y no olviden comer muy bien y tomar mucha agua durante el día", dijo para concluir su feliz publicación.

Redacción de Cultura

@CulturaET