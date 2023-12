Nada de crisis o peleas: Jennifer López y Ben Affleck se muestran muy enamorados

La historia de amor de Jennifer López y Ben Affleck parece sacada de un cuento de hadas. Después de 20 años de hacer sus vidas por separado y formar sus propias familias, se reencontraron hace casi dos años y decidieron casarse. A pesar de los rumores y de algunas discusiones públicas, han sido muy felices.

La unión López- Affleck es de las favoritas de los paparazi que los siguen a todas partes. Estos días, se les vio muy enamorados, caminando de la mano y besándose, en un parque de Los Ángeles.



Los dos hicieron un paréntesis de sus agitadas agendas profesionales para dar el paseo. Próximamente, JLo presenta un nuevo trabajo discográfico el próximo 16 de febrero, el esperado 'This Is Me... Now', su primer álbum de estudio en casi una década, que llegará anticipado a partir del 10 de enero con su primer sencillo, titulado 'Can't Get Enough'.



Ben Affleck y Jennifer López se conocieron por primera vez en 2002. Alcanzaron a comprometerse, pero rompieron meses después. El actor se casó

Jennifer Gardner, mientras la cantante contrajo matrimonio con Marc Anthoy. Dos décadas más tarde, se reencontraron y por fin se quedaron juntos.

Jennifer Lopez, muy enamorada de Ben Affleck, se atreve con una armadura metálica y pendientes de cocodrilo https://t.co/eM3q9QMAMs — Revista ¡HOLA! (@hola) December 6, 2023

