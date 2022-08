¿Es posible que los artistas odien algunas de sus propias canciones que otros adoran? Sí. Y estos son un ejemplo de ello. Ya sea por sobreexposición, porque nunca les convencieron o porque ya no se ven reflejados como artistas en ella, entre otras razones. Estos cantantes y bandas no quieren oír hablar de esa pista que un día fue un éxito.



“No estoy segura de poder volver a cantar Holyday' o Like a Virgin nunca más”, dijo la ‘reina del pop’ en el 2008 en una entrevista con una radio neoyorquina, de la que se hizo eco la revista People.



“Simplemente no puedo, a no ser que alguien me pague como 30 millones o algo así”, reiteró. La lista negra de Madonna tiene, al menos, un título más. “Mi canción menos favorita es Material Girl. Nunca, nunca quiero volver a oírla”, dijo en 2015 a US Weekly. En el otro lado de la balanza, la cantante puso Bitch, I'm Madonna”.



Starway to Heaven quizá sea la canción más famosa de Led Zeppelin, sin embargo, Robert Plant, vocalista de la banda, parece no tenerle mucho cariño. Al menos no en 1988, cuando dijo a Los Ángeles Times que le daría urticaria si tuviera que cantarla en cada concierto.



“Escribí esa letra y encontré que la canción tenía cierta importancia y efecto en 1971, pero 17 años después, no lo sé. Simplemente no es para mí”, aseguró en esa oportunidad.

Smells Like Teen Spirit es sinónimo de Nirvana para el gran público, además de haber sido un éxito mundial. Se oía en radios y su video se veía en canales musicales, incluido en MTV, algo que hizo que Kurt Cobain se distanciase de ella. “Todo el mundo se ha centrado muchísimo en esa canción. La razón por la que recibe una gran reacción es que la gente la ha visto un millón de veces en MTV”, dijo el cantante a Rolling Stone en 1993.



“Es casi una vergüenza tocarla”, aseguró Cobain al medio. “Apenas puedo, especialmente en una mala noche, terminar Teen Spirit, literalmente quiero tirar mi guitarra y marcharme”, sentenció.



Es una de las canciones más conocidas de Radiohead y la que llevó a la banda británica al mainstream. !ue la detestan no es un secreto. De hecho, se referían a ella como crap (mierda en inglés) en lugar de Creep. En un concierto en Montreal (Canadá), por ejemplo, cuando un fan pidió que la tocasen se negaron y alegaron que estaban cansados de ella, según recogen diversos medios.



“Fue frustrante ser juzgados por únicamente esa canción cuando nosotros sentíamos que necesitábamos pasar la página”, dijo Tom Yorke, el vocalista de la banda, al Denver Post, de acuerdo con Rolling Stone. Y añadió que se vieron obligados a ir de gira para apoyar el tema. “Estuvimos a punto de separarnos”, aseguró.

‘No es lo que soy’

Su álbum debut llamado Pure Heroine, publicado en 2013, contenía la pista que pavimentó su camino a la fama: Royals. La canción fue premiada en los Grammy con el galardón a canción del año, pero su autora e intérprete, la neozelandesa Lorde, no la tiene en tan alta estima.



En 2014, Lorde dijo al Daily Record & Sunday Mail, en una entrevista de la que se hicieron eco diversos medios, que sonaba como una melodía de un móvil Nokia de 2006.



“Escucho a gente que hace versiones y les da su propio toque y la escucho de cualquier manera excepto la original que yo lancé. Y me doy cuenta de que suena horrible”, dijo la cantante. “Ninguna de las melodías es buena. Es un desastre. Horrible”, aseveró.



Noel Gallagher, uno de los dos hermanos de la banda Oasis, dijo en una entrevista en MOJO Magazine en 2021, recogida por NME, que Liam odiaba Wonderwall antes de que se convirtiera en uno de sus grandes éxitos. “Decía que era trip hop. Habla un hombre que nunca ha oído trip hop”, aseguró Noel. No es la primera vez que se hablaba de la inquina que Liam tenía del tema. En 2008, cuando le preguntaron por el nuevo álbum que publicaba la banda dijo: “Al menos no tiene Wonderwall. ¡No aguanto esa jodida canción!”. La fama que alcanzó el tema no ayudó: “Vas a Estados Unidos y te dicen ‘¿Eres Mr. Wonderwall?’ ” .

En 2009, Party in the USA se convirtió en un éxito, sin embargo, Miley Cyrus ya no siente conexión con ella. “No puedo decir que no me encante Party in the USA y que no la aprecio”, dijo a V Magazine, “pero no es lo que soy, no es lo que quiero cantar y no es como quiero que suene mi voz”.



La lista de grandes músicos que han renegado de sus composiciones exitosas con el gran público es más larga e incluye, también, al desaparecido David Bowie, quien declaró alguna vez que su éxito Never let me down, de 1987, que le parecía un trabajo “horrible” y que, incluso, nada le aburría tanto como ese tema. “Nunca debí haberme molestado en entrar al estudio para grabarlo”, afirmó.



Keith Richards, guitarrista de Rolling Stones, califica de “fraude” el disco 'Their satanic majesties request. “En mi opinión era un poco fraude”, contó en un libro autobiográfico.



MATEO CASTILLO

EFE Reportajes

@EFENoticias