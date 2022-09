Hay canciones que se convierten en estandartes de quienes les ponen voz, como Bohemian Rapsody, escrita por Freddie Mercury para Queen, agrupación que lideraba, o Pedro Navaja, de Rubén Blades, interpretada por él y Willie Colón, por poner unos ejemplos. Sin embargo, no siempre los éxitos que suenan en las emisoras o servicios streaming salen de un proceso creativo de sentarse con papel y lápiz de quienes las cantan.

En ocasiones, los temas son el trabajo de compositores o productores no tan conocidos para el gran público; en otras, detrás de la melodía que canta una determinada estrella del pop, hay otra. Estos son algunos compositores de líricas interpretadas por colegas.



Sia y Katy Perry

Sia tiene una larga lista de canciones con su firma que triunfaron en la voz de otros. La compositora y cantante, nacida en Adelaida (Australia) en 1975, comenzó a sobresalir en la industria con canciones como Breath Me, Chandelier o Cheap Thrills, entre otras.

También por su apuesta por mantenerse al margen de la vorágine mediática y cubrir gran parte de su rostro, para mantener su intimidad, con pelucas de flequillos largos.

Pretty Hurts, de autoría de Sia, la interpretó Beyoncé en el álbum que lleva su nombre y que fue publicado en 2013. “Es el alma lo que necesita cirugía”, dice uno de los versos.

“La escribí en el sofá hace tres años para Katy Perry, se la envié y nunca la escuchó”, contó la australiana en una entrevista con Nightline de ABC News, en 2014.



Luego se la hizo llegar a Beyoncé y Rihanna. Esta última la mantuvo durante ocho meses, pero su mánager olvidó hacer el pago para asegurar la letra. Queen B, como se le conoce a Beyoncé, vio la oportunidad, cerró el trato y compró los derechos para interpretar la canción.

Aunque Perry y Rihanna no se hicieron con Pretty Hurts, en su discografía cuentan con otros temas en los que participa la australiana. Por ejemplo, en el álbum Prism de la primera hay una canción titulada Double Rainbow, coescrita, según publicó Rolling Stone, con Sia y Greg Kurstin.

“Quería que ella cantase alguna de mis canciones, porque la quiero como persona”, afirmó la compositora al medio musical. Katy Perry, que se catapultó en 2008 con I Kissed A Girl, también compone y algunas de sus canciones han acabado en las grabaciones de otros artistas.

Por ejemplo, I Do Not Hook Up, que inicialmente iba a ser parte de un álbum de la propia Perry, fue incluido en All I Ever Wanted, de Kelly Clarkson.

Passenger –que se puede escuchar en el disco Britney Jean, de Britney Spears– también contó con su participación, según Rolling Stone. En el caso de Rihanna, su gran éxito Diamonds, que hizo parte de su trabajo Unapologetic, lleva la firma de Sia. La australiana también es autora o coautora de Bound to You, de Christina Aguilera; Let Me Love You, de Ne-Yo; Loved Me Back to Life, de Celine Dion; Sexercize, de Kylie Minogue, y Perfume y Passanger, de Britney Spears.



Jessie J, Lady Gaga y Ed Sheeran

Jessie J es una conocida cantante y compositora británica por temas como Price Tag, Nobody’s Perfect y Who you are, entre otras. Pero también ha estado detrás de éxitos como Party in the USA, que popularizó Miley Cyrus en 2009. “Esa canción pagó mi alquiler durante aproximadamente tres años”, comentó Jessie J a Glamour UK, en 2014.

El proceso de componer canciones es el que le da para vivir. “De ahí es de donde obtengo la mayor parte de mi dinero. Escribo canciones. Soy cantante. Me encanta hacer promociones y esas cosas, pero eso es todo añadido”, dijo en la misma entrevista.

Otro artista reconocido que ha escrito para otros es Bruno Mars. “Tuvimos una sesión con él y empezamos a improvisar y esa fue la canción que nos salió”, dijo Mars en The Graham Norton Show de la BBC, en 2011. La canción a la que hace referencia es Fuck you, interpretada por Cee Lo Green.

Mars, quien en realidad se llama Peter Gene Hernández, nacido en Hawái, ya había alcanzado la fama un año antes con Just The Way You Are. Después sumó otros éxitos con Locked Out Of Heaven, Marry You y 24K Magic, entre otros.

Lady Gaga se suma a la lista de cantantes famosos que escriben para otros. Quicksand, un bonus track del álbum Circus de Britney Spears, fue una cocreación de Gaga y Fernando Garibay. De acuerdo con Billboard, la artista neoyorkina también escribió para ese disco Telephone, que se acabó quedando fuera y convirtiéndose en un éxito propio en el que canta con Beyoncé.

También estuvo implicada en la escritura de Elevator, de The Pussycat Dolls, Hypnotico, de Jennifer López y Murder My Heart, de Michael Bolton.



En esta lista no podía faltar Ed Sheeran. Moments y Little Things, de la banda masculina One Direction, fueron escritas o coescritas por el músico británico. Al igual que Hotel Ceiling, de Rixton, Say you Love Me, de Jessie Ware, o Dark Times, de The Weeknd.

“Esa es una canción que escribí para Divide. Simplemente no hubiera entrado”, dijo Sheeran en una entrevista en AMP Radio, según recogió MTV, sobre Love Yourself, un tema que se convirtió en un éxito de Justin Bieber. “Justin la tomó y la hizo suya, luego la lanzó como single y la hizo lo que es… No diría que fue todo cosa mía”, comentó el músico y compositor británico.

