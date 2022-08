Los premios MTV VMAs están de vuelta con la segunda ceremonia presencial luego de la pandemia. Será la edición número 38 de esta entrega, que destaca los mejores videos musicales del año.

La gala en vivo de entrega de galardones de 2022, que premia lo mejor de la música del último año, se llevará a cabo en el Prudential Center de Newark,Nueva Jersey (Estados Unidos), y los presentadores de esta edición serán los músicos LL Cool J, Nicki Minaj y Jack Harlow, también conocidos como el trío de hip-hop.



En esta oportunidad, Doja Cat, Harry Styles y Jack Harlow son los artistas que lideran las nominaciones, con ocho cada uno. Los elección de los ganadores de los MTV VMAs 2022, como en otros años, estará en manos del público. Las votaciones para las diferentes categorías se habilitaron en diferentes fechas previas a la ceremonia de premiación.

La gala tendrá apariciones de artistas internacionales, incluyendo a latinos como Anitta y J Balvin. Así mismo están confirmadas las apariciones en vivo de Jack Harlow, Kane Brown, Blackpink, Lizzo, Maneskin, Marshmello y Khalid, Nicky MInaj, Panic! At the disco y Red Hot Chili Peppers.

Las Blackpink interpretarán por primera vez en vivo su sencillo Pink Venom, el video que alcanzó más de 90 millones de vistas en las primeras 24 horas tras su estreno. Aunque son mundialmente conocidas, esta es la primera vez que se presentarán en unas premiaciones en Estados Unidos.



Un caso similar es el de la banda de glam-rock italiana Måneskin, que estará en el escenario de los MTV VMAs 2022 para interpretar su éxito Supermodel. La intérprete Lizzo también regresará al escenario para cantar su canción 2 Be Loved de su celebrado álbum Specia. Anitta, por su parte, cantará su canción Envolver, mientras J Balvin, quien regresa luego de presentarse en 2019, llega con su nueva canción Nivel de perreo.

Marshmello y Khalid estarán este año presentando su éxito Numb y Panic! at the Disco es otra banda que vuelve a los VMAs tras cuatro años con su sencillo Middle of a Breakup.

El preshow de los MTV VMAs 2022 contará con la presencia de Dove Cameron, Saucy Santana y Yung Gravy y ofrecerán galardones en reconocimiento a la trayectoria de dos grandes artistas.

La primera es Nicky Minaj, quien recibirá el VMA 2022 a Video de Vanguardia, mientras que el segundo artista será Red Hot Chili Peppers, que se lleva el VMA 2022 a Global Icon.



Este año, los MTV VMAs también presentan categorías sociales donde los fans de todo el mundo votaron por los ganadores a través de historias en Instagram, publicadas en la cuenta de MTV.

La pelea será por los ga lardones a Grupo del Año, Canción del Verano y Álbum del Año. Las votaciones comenzaron el 22 de agosto y terminarán antes de la ceremonia. Hasta el viernes, la pelea por el Grupo del Año estaba entre BTS y Blackpink.

Los espectadores podrán seguir las incidencias del evento a través del canal MTV.En Colombia la ceremonia se podrá sintonizar a partir de las 7 de la noche. La gala también será transmitida a través del servicio de streaming Paramount+.

REDACCIÓN DOMINGO (*)

EL TIEMPO

redaccióndomingo@eltiempo.com

​(*) Con información del GDA