La banda bogotana Morat, en su gira '¿A dónde vamos?', la cual lleva el mismo nombre de su tercer álbum, se encuentra en una serie de conciertos en el Movistar Arena, en la capital.



Con gran éxito, la agrupación ya se ha presentado los días 17 y 18 de marzo, y se esperan con ansias sus tres conciertos restantes de su estadía en Bogotá: 19, 20 y 24 de marzo.



La agrupación, compuesta por Martín Vargas, Juan Pablo Isaza, Simón Vargas y Juan Pablo Villamil, acaba de batir su propio récord, pues en 2019 hizo historia al convertirse en la primera banda en tener dos fechas agotadas en el Movistar Arena.



Esta vez, tuvo cinco fechas 'sold out', y los fanáticos que aún están expectantes por ver a la banda en tarima probablemente quieren saber todos los detalles de lo que será su presentación.



Es por eso que, a continuación, podrá leer la lista de canciones que interpretaría Morat en las fechas que faltan en el Movistar Arena, elaborada por la revista 'Shock'.



Eso sí, es importante recordar que esta lista puede variar y es posible que cada noche la banda traiga nuevas sorpresas, cambios e invitados especiales, así como ya lo hizo en sus conciertos de Ecuador y España, y en sus dos conciertos previos en Bogotá.



- INTRO

- ¿A dónde vamos?

- Amor con hielo

- Al Aire

- No hay más que hablar

- Presiento

- Las primeras veces

- Punto y aparte

- Mi Suerte Idiota

- En Coma

- Enamórate de alguien más

- Simplemente pasan

- Bajo la mesa

- Yo no merezco volver

- Cuando el amor se escapa

- Acuérdate de mi

- Aprender a quererte

- Cuando nadie ve

- Besos en guerra

- ENCORE

- No se va

- Llamada Perdida

- Cómo te atreves



Morat, por otro lado, ha sido tendencia en los últimos días debido a que, en una nueva canción, lo artistas hicieron referencia a un partido entre Santa Fe y Millonarios, el clásico capitalino.



En uno de los conciertos de Bogotá, la agrupación cantó: "La noche que tú me dejaste vi perder a Santa Fe, guardé esa fecha por siempre en el calendario y me dolió por el partido, pero el corazón partido, duele más cuando te gana Millonarios".

Son los mejores, no hay duda🥰 pic.twitter.com/SDZhiuTCV6 — MariaC (@MakoPrada) March 18, 2022

