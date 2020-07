Miss Universo ratifica a Natalie Ackerman como dueña de franquicia

Debido a varios malos entendidos surgidos en los últimos días, la organización Miss Universe, con sede en Nueva York, envió una carta en la que ratifica que Natalie Ackerman es la única dueña de la franquicia en el país.

En la comunicación la entidad asegura que "confirma que Natalie Ackermann, propietaria y operadora de Miss Universe Colombia SAS, es la titular de la licencia MUO para el país" y que bajo el nombre de la entidad en Colombia es la única que puede inscribir y enviar una candidata para el evento.



Ackerman adquirió los derechos de envío de la representante nacional a Miss Universo, después de que finalizara la franquicia que tuvo RCN por tres años y que anteriormente estuvieron en poder de Jolie de Vogue.



Firmada por Shawn C McClain, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Miss Universe, deja claro que ninguna otra organización en el país puede inscribir a una representante para este encuentro de belleza.



Esta comunicación llegó luego de que algunos comités de belleza departamentales que han estado ligados al Concurso Nacional de Belleza, enviaron un comunicado en el que ratifican que al evento que se realiza en Cartagena como "único organismo autorizado para la escogencia de las representantes nacionales a distintos concursos de belleza internacionales" y desconocen los motivos por los cuales la nueva franquicia no envió a María Fernanda Aristizábal al concurso.



Esta carta, firmada por representantes de los comités de belleza de Santander, Antioquia, Región Caribe, Sucre, Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas y César, argumenta que con la decisión de escoger una reina con otras condiciones y en una ciudad diferente (el evento se hará en Barranquilla) se desconoce "el reconocimiento y el prestigio del Concurso Nacional de Belleza".

Inicialmente, Ackerman quiso que fuera María Fernanda Aristizábal la representante de este año al concurso, sin embargo, no se llegó a un acuerdo con el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena, entidad que desde hace 85 años escoge a la señorita Colombia.



De hecho, fue Ackerman quien entrenó a la reina de Risaralda para el evento en el que resultó ganadora del título de señorita Colombia, de la que además es una gran amiga.



Ackerman y su equipo de trabajo ya publicaron las condiciones para escoger a la representante este año, aunque la Organización Miss Universo no ha confirmado la fecha de realización del evento debido a la emergencia. Igualmente, se está definiendo si, debido a la emergencia, a través de qué método se hará la elección.



Y aunque aún no se han abierto oficialmente las inscripciones para el concurso Miss Universe Colombia, ya han llegado varias postulaciones de jóvenes que quieren participar, incluidas de candidatas que han concursado en otros reinados.

