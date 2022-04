Los Aristizábal a los que pertenece María Fernanda Aristizábal no tienen tradición cafetera relacionada con el grano y su producción, pero sí con su historia y la de su territorio quindiano.



Ella recuerda que, de niña, los paseos eran a fincas cafeteras a disfrutar de un día especial, con juegos y con el olor de este grano, especialmente el que se cultiva en su tierra, que es considerado uno de los mejores del mundo.



El paisaje también le sigue impactando: las casas pintadas de colores y la gente en sus fincas trabajando para atender a los visitantes que quieren conocer por qué el café es tan importante en sus relaciones humanas, laborales, industriales y económicas.



Por algo, y ella lo dice, la Unesco decretó a los departamentos del Eje Cafetero, incluido el norte del Valle del Cauca, como Paisaje cultural.



“Lo que más me gusta es que tenemos un equilibrio turístico que no es feroz. El valle del Cocora, por ejemplo, es un espacio que hay que cuidar porque la palma de cera está en peligro de extinción por la avaricia del hombre. Por eso, cuidar este paisaje es tan importante”, dice.



Y de ese mágico lugar del mundo hablará en Miss Universo, que todavía no sabe cuándo ni dónde será, pero concurso en el que representará a Colombia.



Aristizábal tenía que ir al Miss Universo 2020 (que, por la pandemia, se hizo en mayo del año pasado), pero tras su elección en el Concurso Nacional de la Belleza de Cartagena, la franquicia, que era propiedad del Canal RCN, pasó a manos de Natalie Ackerman, que aunque quiso que la representante fuera la quindiana, no llegó a un acuerdo con el concurso cartagenero.



Pero como la esperanza tiene poder, ahora sí irá. Este poder llegó de su puño y correo electrónico. “Como a mediados de febrero mandé un mensaje manifestando mi intención de saber cómo iba a ser el concurso este año, si la elección era por decreto o a través de competencia. Me respondieron que aún no tenían nada claro, pero que me mantendrían al tanto. En marzo me dijeron que sí se podía hacer por decreto y oficializaron mi elección. Con los abogados se miraron los detalles y me pidieron silencio. Yo quería gritarlo y no pude, tuve que esperar a la rueda de prensa de la semana pasada”, cuenta desde Nueva York, donde pasa unos días de descanso.



Afirma que se siente lista para Miss Universo en muchos aspectos, pero gracias a todo el equipo que tiene ahora, hará mucho énfasis en pasarela e inglés.



“Me interesa responder y desenvolverme bien en inglés en todos los momentos, especialmente con los jurados”, dice.



De 25 años, comunicadora social y emprendedora con su hermano, su novio y su cuñada, de quien dice es una gran chef, con los que tiene una repostería, lo que más le gusta de Miss Universo ahora es que haya cambiado como concurso.



“Ya no se imponen reglas tan drásticas y hay un gran espacio para la diversidad. Finalmente, vivimos en un mundo donde hay todo tipo de personas y todas son únicas y maravillosas”.



Y en esto, dice, haber recorrido el país como Señorita Colombia le dio la oportunidad de tener un mayor contexto de país, visitando lugares apartados en los que su presencia era importante, porque se preocupaba por los más necesitados.

“Fue un proceso bonito, de formación integral, me hizo más empática en todo sentido, a ver más allá de lo que tengo y todo esto me motiva ahora para trabajar más por el país, no solo ir a Miss Universo a ganar la corona, es querer que los demás vean cómo somos y dejar huella”.



No tiene una estrategia para ganar. Sabe que es un concurso al que van mujeres de distintos países y territorios. “Nadie le dice a uno cómo ganar, pero sí es muy importante la actitud y la esencia, porque cuando te muestras tal como eres todo te sale bien. También, mirarse hacia adentro es fundamental, construirse como una buena persona”.



Ahora, María Fernanda Aristizábal vive en Bogotá y tiene mánager. Ha estado haciendo cursos de actuación y buscando oportunidades en la música.



No ha dejado el modelaje porque es una faceta que le ha dado mucho éxito, pero quiere experimentar otras cosas.



Daniel Arango, su novio pereirano, es su gran apoyo. Llevan tres años y en la pandemia estuvo para ella.



Como profesional, persona y reina dice que ha dado y seguirá dando el ciento por ciento de su capacidad.



Y quiere que Miss Universo sea en un país que no conozca para poder aprender de su cultura, “y contar que de donde yo vengo, el café es la vida”.



