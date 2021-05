Miss Universo, el nuevo campo de batalla por los derechos de la mujer

La flamante Miss Birmania (Myanmar), Thuzar Wint Lwin, de 22 años, fue una de las candidatas más espectaculares de la última edición de Miss Universo, el domingo pasado.



Sin embargo, por su cabeza pasaba algo más que mostrar su cara y su portentoso físico, y cuando tuvo los micrófonos del concurso al frente, habló sin filtros y puso sobre el tapete lo que pasó en su país en febrero pasado, cuando el presidente Win Myint, la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y la totalidad del gobierno fueron detenidos. La joven señaló mundialmente a la junta de gobierno y pidió libertad para los presos políticos.

En una entrevista con The New York Times, Thuzar dijo que estaba extrañada de que su nombre no estuviera en la una lista negra de personas para detener en el aeropuerto y que hubiera podido salir de Birmania a Estados Unidos, sede del concurso. Incluso expresó sus sospechas de que no podría volver a su país.



Al llegar a la Florida su equipaje no apareció y solo gracias a un grupo de birmanos que viven en Estados Unidos pudo tener traje de gala, traje típico y vestidos para luchar por la corona.



Miss Birmania no ganó. Pero con un atrevimiento nunca visto, el día de la presentación de los trajes representativos de los 74 países, Thuzar Wint Lwin salió con un letrero que decía en inglés: ‘Oren por Myanmar’.



El mensaje fue replicado por todo el mundo. Y la gran noticia fue que el concurso dio un giro y permitió a las participantes hablar de la vida real de la mayoría de las mujeres: no solo de política y derechos, sino también de abuso sexual. Porque Thuzar no fue la única que habló con fuerza.



La candidata de Perú, Janick Maceta, segunda finalista, también alzó la voz. Cuando la Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera, jurado de esta edición, le preguntó “¿qué les dirías a las mujeres que nos están viendo y que están pasando por abuso sexual o doméstico?”, ella respondió: “Les diría que admiro su fortaleza, que son sobrevivientes y que yo también he estado en su lugar. Soy la heroína de mi propia historia. Esa es la razón por la que les digo a las niñas pequeñas que han sido víctimas (de abuso sexual) que son sobrevivientes. Son heroínas. Ellas tienen el poder. Nunca permitas que nadie silencie tu voz”.



Hasta hace poco, esas palabras se hubieran traducido en un escándalo. Las reinas tenían un guion y los nombres de la madre Teresa de Calcuta y Lady Di eran un estereotipo en todas las respuestas, sostiene el analista de medios Ómar Rincón.



El Concurso Nacional de la Belleza de Cartagena, por ejemplo, no permitía que hablaran de temas políticos ni de asuntos como el aborto.



Miss Universo, como una empresa que busca fórmulas para seguir adelante en un mundo donde los reinados parecen mandados a recoger, se atrevió a hacer cambios.

“Ha tenido desde una reina transgénero, la española Ángela Ponce, hasta una de Canadá, Siera Bearchell, con medidas grandes. Este año ganó la mexicana, Andrea Meza, que contó que de niña se sentía un patito feo. Eso hace que la gente se sintonice”, dice Diego León Giraldo, que cubrió como periodista durante varios años el Concurso de Belleza de Cartagena. “Las reinas ya no se ven solo como vendedoras de productos, sino como personas competitivas”.



La reina mexicana de 26 años apoya fundaciones para la defensa de los niños en condición de vulnerabilidad. Es ingeniera de sistemas, vegana y dueña de una empresa de implementos deportivos.



En el mismo evento, la reina boliviana, Lenka Nemer, fue galardonada con el Premio Impacto, por su organización Huertos Urbanos, en la que desde hace varios años les enseña a los habitantes de comunidades pobres de su país a sembrar y cosechar sus propios alimentos.



La reina y la fiesta

El historiador de la fiesta en Colombia, Marcos González, autor de libros que recogen las celebraciones más auténticas del país, hace una retrospectiva de lo que significa ser reina. “Lo que sucede hoy con estas mujeres hablando de problemáticas políticas y de género, como líderes y sin tapujos, nos lleva a recordar que hace casi un siglo las reinas de los carnavales de Bogotá fueron unas verdaderas líderes”.



Estas reinas, incluso, llevaban propuestas al Congreso, en un momento en el que la mujer no tenía ingreso a la universidad. “Ellas, al ser elegidas y coronadas, podían realizar la promulgación de sus órdenes reales; recibían la potestad de gobernar la ciudad. Tenían su propio séquito y presentaban un pliego de peticiones. Este nombramiento, aunque simbólico, era un medio de liderazgo que permitió logros importantes en beneficio de los estudiantes, de la ciudad y de la mujer –se lee en uno de sus textos–. Las reinas eran hijas, sobrinas o familiares cercanas de los políticos que en ocasiones ejercían como presidente o congresista, lo que les permitía sentirse en un escenario de poder real”.

(Le puede interesar: Miss Universo 2021: Andrea Meza, de México, se llevó la corona)



En la coronación de la reina de 1927, Baldomero Sanín Cano dijo en su discurso que “la misión de estas reinas estudiantiles era lograr que la mujer acudiera a la universidad”.

Las elegidas habían demostrado gestión y compromiso en favor de los estudiantes y ellas mismas promovieron su ingreso a la educación superior.



En la coronación de 1928 ya se hablaba de “renovación universal, en la que la mujer recibirá su liberación definitiva. Deben mejorar sus condiciones de trabajo y estudio, ingresar a la universidad y gozar de una ciudadanía en igualdad ante la constitución y las leyes colombianas”, dice el texto de González.



(También puede leer: Lupita Jones, de Miss Universo a la política mexicana)



En 1934, con Mariana Kohn como última reina estudiantil, se logró el ingreso a la universidad de las mujeres, luego de 12 años de muchos intentos y frustraciones.



Para la escritora Vanessa Rosales, autora del libro Mujer incómoda y del pódcast Mujer vestida, los reinados existen porque las mujeres escogen. Vanessa fue asesora del Concurso Nacional de la Belleza en moda y su visión es profundamente feminista.



“El problema es cuando hay una mirada condenatoria a esas mujeres. Es un tema complejo. Entiendo el malestar de ponerlas a competir, pero también hay una misoginia muy feroz de parte de los medios que, a través de preguntas ‘corchadoras’, buscan ridiculizarlas. Se les exige que sean bellas para un concurso, pero las condenan como brutas o tontas. Hay algo que a la gente se le olvida y es que en un país difícil como Colombia, y en América Latina en general, la belleza es un capital que sirve para ascender social y económicamente sin un hombre, un medio para avanzar en unos espacios donde el clasismo es perverso”.



Y ahora, como demostró Miss Universo, tienen otras voces. Las preguntas tienen respuestas con un discurso relacionado con lo que se vive en sus países, los políticos que gobiernan y sus propias vidas



Miss Perú, Janick Maceta, dijo hace un par de días: “Ya me retiro. He logrado lo que quería: que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias que permiten abogar por los niños que sufren de violencia sexual”.



En opinión de varios expertos, estos certámenes son, de todas formas, escenarios de contrastes. La politóloga Camila Hernández Ceballos, profesora de hora cátedra de la Universidad Icesi de Cali y que hace parte del Programa de Género de la misma entidad, afirma: “Hay una valentía de ellas al ser capaces de denunciar, pero se les sigue pidiendo que tengan ciertas medidas, que desfilen en bikini. Hay una estandarización de la belleza y para mí como feminista es difícil ver cómo se siguen alabando estereotipos. Ahora, aunque se trate de circunstancias distintas, las experiencias de violencia de las que hablan puede que haga que muchas mujeres se sientan identificadas aunque sus circunstancias sean distintas”.



Mario Morales, analista de medios, profesor, periodista y columnista, va por una línea similar. “Se sigue dando un discurso adaptado. No es malo, pero es contradictorio en la medida en que hoy buena parte de los jóvenes están en contra de la ‘cosificación’. Se sigue teniendo una mirada machista en los concursos de belleza, así estén manejados por mujeres”.



(Más información: Mi principal ejercicio diario es oír mi intuición)



Agrega que estos eventos se demoraron mucho en sintonizarse con los nuevos públicos. “Desde el 2001, más o menos, hay una constante en los reclamos de los jóvenes en participación democrática y diversidad. Sin embargo, aunque los reinados parezcan obsoletos desde la razón, no lo son desde las audiencias que convocan”.



En Colombia, donde hay registros de más de 3.500 reinados al año, muy pocas personas han estado eximidas de verlos, seguirlos o criticarlos. Mile Roncancio, del Observatorio de Violencia Simbólica contra las Mujeres de la Fundación Feminicidios Colombia, reconoce que en algún momento ella los siguió.



Roncancio, por su trabajo, pasa largos periodos en Cartagena, “donde todavía hoy no hay un monumento a las reinas en la Casa del Concurso Nacional de la Belleza. Habría que preguntarse por qué las mujeres quieren participar en un evento de este tipo, a pesar de los avances y del reconocimiento como seres autónomos. Pienso que todavía hay un marcado discurso sobre la necesidad de aprobación y sobre lo que se considera bello”.



Ella, que cuenta que fue víctima de abuso y su caso lleva siete años en la justicia, con avances muy lentos, afirma que, sin embargo, tiene valor que en estos escenarios se hable del tema.



“En un contexto en el que se espera la respuesta de una reina para decirle bruta, hablar de estos asuntos los pone como un hecho que pasa en todos lados. Ahora, aunque considero importante empezar a hablar de la violencia sexual en distintos ambientes, incluso en los machistas y misóginos, el problema es que se queda como un asunto anecdótico en el que el nombre de la reina estará asociado a un abuso”.



Le preocupa también que se quede en lo viral. “Es necesario una conversación paralela, un cambio en la sociedad”, sostiene Roncancio, que con sus 1,80 metros de estatura oía que algunos miembros de su familia decían que sería perfecta como reina. “Por eso aumenté de peso”, confiesa.



Para Ómar Rincón, “el mundo de hoy no se concibe sin que el ‘farándulo’ tenga un pensamiento político y actual sobre el medioambiente”. Y esto llegó a los reinados “porque Hollywood y la farándula se volvieron progresistas. El feminismo y el medioambiente conquistaron el discurso público. Es su forma de tener seguidores”.



En este contexto, “los reinados, como Miss Universo, han mostrado una transformación. Ya no sirve apoyar la caridad como la madre Teresa de Calcuta, sirve apoyar el movimiento social, y es sí o sí la gran victoria del feminismo, cuyo discurso está en todo el mundo gracias al Me Too. Antes, la política era de los políticos, no hacía parte de las reinas ni de la farándula ni del deporte. Eso cambió. Y los preparadores de reinas lo saben”.