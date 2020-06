'Puede que el próximo año estemos listos para una reina transgénero'

Ratificando lo que le dijo a EL TIEMPO hace unos días, Natalie Ackerman, presidenta de Miss Universe Colombia, manifestó que el concurso en el país está en una fase de cambios y que, al menos este año, no tendrá participantes transgénero.



Agregó que había tenido una charla con Mara Cifuentes, reconocida transgénero, quien le manifestó su interés por participar y le contó que iniciará su preparación para llegar al evento.



“Algún día estaremos listos. No me cierro a esa idea, pero venimos de una elección de candidata a Miss Universo muy conservadora durante muchos años, lo que no es bueno ni malo. Hoy estamos en una transición y que lleguemos a eso requiere de trabajo para lograrlo”, dijo Ackerman en la emisora 'Blu Radio'.



Ackerman agregó que la regla número 13 de este año, que exige que las concursantes que aspiren a ir a Miss Universo "sean mujeres y no hayan cambiado de sexo", ha generado también opiniones a favor y en contra dentro de la comunidad LGBTI.

“Yo creo que debe haber un trabajo de educación para que el país esté preparado para tener una reina transgénero, y eso lo tenemos que enseñar con amor. Las personas transgénero son maravillosas, hay que conocerlas y oírlas”, dijo.



Recordó la participación de Ángela Ponce, en el 2018, en representación de España, “y aunque no llegó a las 20 semifinalistas, recibió un homenaje de parte del concurso”.



“Puede que aceptemos candidatas transgénero el año que viene o el que sigue, no lo sé, eso depende de la gente que ve y sigue los reinados, y de si estamos preparados”, comentó Ackerman.



Sobre los patrocinadores de este reinado, que tendrá como sede a Barranquilla, Ackerman dijo que está preparando un portafolio especial para llegar a ellos.



Durante más de 50 años, la señorita Colombia elegida en Concurso Nacional de la Belleza de Cartagena, representó al país en Miss Universo, cuando la franquicia del concurso estuvo en manos de Jolie de Vogue y el canal RCN, a excepción de dos años en la década del 80.

