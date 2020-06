Polémica: una regla de Miss Universo Colombia excluye a mujeres trans

Luego de que varias personas se manifestaran en contra de una de las reglas para la elección de la Miss Universe Colombia, el nuevo concurso que elegirá la candidata a este evento, específicamente la número 13, que dice “ser mujer y no haber cambiado de sexo”, Natalie Ackerman, presidenta del nuevo concurso en el país, se refirió al tema.



"Nosotros en este momento estamos en una transición importante entre lo que era un antiguo reglamento, por cierto muy exitoso durante muchos años. Vamos a respetar parte de la tradición y vamos a hacer una transición hacia unos nuevos reglamentos donde, de manera paulatina, terminaremos ya con el mismo reglamento de Miss Universo. El Miss Universe Colombia no se cierra a esta posibilidad en un futuro", le dijo Ackerman a EL TIEMPO.



Y es que este concurso ya tuvo entre sus candidatas a una reina transgénero, tras cambiar sus reglas. Fue en el 2018, cuando la modelo Ángela Ponce estuvo en el certamen representando a España y, aunque no llegó al grupo de semifinalistas, recibió un homenaje especial por parte del concurso y de sus compañeras, quienes resaltaron su valor y compromiso.

Sobre este requisito en Colombia, Ponce se manifestó en sus redes sociales: “Siento una enorme tristeza. Las cadenas mentales de @missuniversecolombiaorg lo único que hacen es quitarles a ellos mismos como organización la oportunidad de que mujeres maravillosas engrandezcan y enorgullezcan a ese maravilloso país. La decisión tomada es un reflejo de su propia ignorancia. Ánimo hermanas estoy con vosotras, no dudeis nunca de vuestra belleza, vuestra inteligencia, nuestros derechos son los mismos que los de cualquier otra mujer, lucharlo, yo estaré cerca”, escribió.



Moisis, otro usuario de redes y con el argumento de que el nuevo concurso no es incluyente, escribió: “Tremenda pena y vergüenza es lo que me ha dado leer las nuevas reglas para el Miss Universo Colombia y ver que una vez más la ignorancia y la discriminación se reflejan en ese apartado de ‘ser mujer y no haber cambiado de sexo’. Qué tristeza”.

Son en total 15 requisitos los publicados en la cuenta de Instagram del evento, entre los que se cuentan “compromiso social con una causa asociada al covid-19, no haber estado casada ni haber tenido un matrimonio anulado, no haber dado a luz y no estar en embarazo, ser colombiana, tener a Colombia como residencia permanente al menos por seis meses, ser del departamento que representa, tener entre 18 y 28 años, demostrar salud mental y física, no haber participado en Miss Universo, no ser la titular actual o la primera finalista en ningún otro concurso nacional o internacional”.



Igualmente, no tener determinados contratos publicitarios, no haber posado desnuda para fotos o videos, ni ser modelo web can haber estado en contenidos lascivos, no tener condenas por delitos o por posesión de drogas “a partir de la fecha en que la futura candidata cumplió los quince años de edad” y tener un nivel alto de inglés.



Cabe recordar que Miss Universe Colombia es la nueva franquicia en el país de este evento, en cabeza de la exreina Natalie Ackerman.

