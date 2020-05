Miss Universo cambió de dueños en Colombia

A partir de este año, la franquicia del concurso de Miss Universo en el país tiene nuevos dueños. A la cabeza está Natalie Ackermann, ex señorita Atlántico, y un grupo de empresarios costeños.

Esto ha llevado a los fanáticos del reinado a preguntarse si la actual señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal Urrea, irá o no al evento orbital, que todavía no tiene fecha determinada debido a la emergencia.



La noticia de los nuevos dueños de la franquicia fue confirmada por Raimundo Angulo, presidente del Concurso Nacional de Belleza, quien le aseguró al diario El Universal, de Cartagena, que “estamos en conversaciones ella y yo. Ella me escribió una nota sobre eso y hasta ahí llego, estamos en pandemia, no he hecho junta directiva y estas decisiones son con la junta directiva”, agregando que las relaciones con la nueva cabeza de la franquicia son las mejores. “Eso está andando”.



Ackermann fue señorita Atlántico y representó a Alemania en Miss Universo, en el 2006.



En los últimos años, la franquicia para participar en Miss Universo ha venido cambiando. Luego de que Jolie de Vogue, que la tuvo por casi dos décadas terminó su negociación con el evento en el 2016, cuando fue adquirida por una multinacional europea, el derecho de enviar a una representante colombiana al encuentro de belleza mundial pasó a manos del canal RCN, quien transmitió la elección de Señorita Colombia hasta el 2018 y por más de 30 años.



Es así como en los últimos dos años la transmisión de la elección de la reina en Cartagena ha estado en manos del canal Telecaribe, con una producción más discreta. El mismo reinado ya no despierta tanto interés ni en la ciudad de Cartagena, ni en los medios ni en la gente.



De este modo, el año atípico de reinado de María Fernanda Aristizábal Urrea no termina. La risaraldense, que se destacó desde el primer día en el concurso, no ha podido continuar con sus labores sociales, debido a la emergencia, y aún no se sabe si irá a Miss Universo, donde Colombia ha tenido dos reinas, 14 finalistas y 18 semifinalistas.