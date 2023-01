María Fernanda Aristizábal, Miss Colombia, entró al grupo de semifinalistas. Fue la última ser llamada, en el tercer grupo de reinas que pasaron a esta instancia.

Con un vestido amarillo, Aristizábal esperó pacientemente en el escenario. Las semifinalistas, además, llamaron la atención, pues varias de las favoritas no estuvieron en el listado.

De hecho, se siente el cambio en ese aspecto, pues clasificaron reinas de países que poco habían sido llamados a hacer parte de los grupos que avanzan en el evento, entre ellas mis Laos, Payengxa Lor, profesora de inglés a niños de su país y quien asegura que lo más importante en la vida es tener un “marco vital que determina el destino en la vida y eso les enseño también a mis estudiantes”.



Divididas en tres grupos fueron avanzando. Miss Haití, Mideline Pedhilsor, abogada, habló de los derechos de los niños, especialmente de los huérfanos. “A los 5 años perdí a mi mamá y me violaron todos mis derechos”, dijo.

También clasificaron Australia, República Dominicana, Puerto Rico, Suráfrica, Canadá, Perú, Venezuela, España, Estados Unidos, Venezuela, Curacao y Trinidad y Tobago.



Noticia en desarrollo.