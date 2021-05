Sorpresiva respuesta sobre abuso de Señorita Perú, en Miss Universo

Gran sorpresa causó durante la noche de gala y coronación de la edición de Miss Universo 2021, la repuesta de la señorita Perú Janick Maceta del Castillo, cuando reveló que había sido abusada.



El diario Perú 21 recuerda la pregunta que le hicieron a Maceta. “¿Qué le dirías a las mujeres que nos están viendo y que están pasando por abuso sexual o doméstico?”. Ella respondió: “Les diría que admiro su fortaleza, que son sobrevivientes y que yo también viví esa historia”, señaló la peruana. “Soy la heroína de mi propia historia. Por eso abogo por salvar a las niñas de ser abusadas, ellas deben saber que nadie debe silenciar sus voces”, enfatizó Janick Maceta.

De allí que la mexicana Andrea Meza, coronada como Miss Universo el domingo por la noche en un hotel del sur de Florida, quiere dedicar su reinado a concienciar contra la violencia de género, un tema que pone "incómoda" a la gente, pero del que cree necesario hablar.



En su primer mensaje como Miss Universo, Meza, de 26 años, natural del norteño estado de Chihuahua e ingeniera informática, además de gritar ¡Viva México!, dijo que siente que ha cumplido un sueño que tuvo por muchos años.



(Lea ademas: Ella es la mexicana Andrea Meza, la nueva Miss Universo)



Es la tercera Miss Universo mexicana -Lupita Jones y Ximena Navarrete lo fueron antes que ella- y antes de este concurso fue finalista de Miss Mundo.



La mujer más bella del mundo confesó que cuando anunciaron que era la ganadora no podía creer que fuera real. "Nunca pensé que era capaz de hacerlo", dijo al inicio de una rueda de prensa pasada la medianoche.



Meza, alta, de cabello castaño oscuro y amplia sonrisa, subrayó que el mensajes que quiere dar es que todos somos capaces de lograr lo que proponemos, si luchamos por ello.

Facebook Twitter Linkedin

Andrea Meza, de 26 años. Foto: EFE

La mexicana se impuso a las representantes de más de 70 países pisando fuertes desde el principio. Pasó la criba de las 21, luego la de las diez y después la de las cinco finalistas y finalmente compitió con Miss Brasil, Julia Gama, por el primer puesto.



La peruana Janick Maceta quedó como segunda finalista. La belleza latina se destacó en el concurso, con una mayoría de representantes de la región en todas las selecciones que se fueron haciendo. De las cinco últimas seleccionadas, solo una, Miss India, no era de América Latina.



Meza señaló, ya en español, que el problema de la violencia de género está "tan arraigado en nuestra sociedad" que se ve como "normal.



Es un tema que "incomoda" a la gente pero que ella se propone airear desde la "plataforma" de su reinado como hizo durante todo el proceso del concurso, que no se celebró en 2020 debido a la pandemia de covid-19.



(Le puede interesar: ¿Quién fue la primera Miss Universo?)



La nueva Miss Universo dijo que lo primero en que pensó cuando supo que era ella la elegida fue en todas las personas que le dieron su "apoyo incondicional" y creyeron en ella y en agradecerles y dijo estar deseando hablar por teléfono con su madre.



Según dijo, no pudo viajar a Florida por haber sido sometida recientemente a una cirugía por un tumor cerebral, pero lo celebró en su casa en una gran fiesta con familiares, pero si estuvieron con ella en en el hotel Hard Rock Cafe & Casino de Hollywood, a 30 kilómetros de Miami, su padre y su hermana.



Andrea Meza fue coronada por Miss Universo 2019, Zozibini Tunzi, de Sudáfrica, cuyo reinado se alargó por la pandemia.



Una de las preguntas que debió responder durante la fase final del concurso fue qué hubiera hecho ella para controlar la covid-19 si hubiera sido la jefa de Estado de su país.



“Yo habría cerrado el país mucho antes de lo que se hizo, y ahora estaría cuidando mejor a los ciudadanos, porque hemos perdido mucha gente y no podemos perder a más”, dijo la mexicana Andrea Meza, en una respuesta que convenció a las juezas y le dio ventaja sobre sus compañeras.



EFE

Otras noticias de interés: