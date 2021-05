Miss Universo 2021 en vivo: Andrea Meza, de México, se llevó la corona

La ingeniera Andrea Meza se llevó la corona de Miss Universo en su edición 2021. La mexicana tiene 26 años y nació en Chihuahua.



Andrea Meza, Miss Universo.

Según su perfil en la página de Miss Universo, Andrea también ha sido parte de una asociación de caridad global, la cual recauda fondos en India, Indonesia y China para poblaciones vulnerables.

La modelo, además, practica crossfit y deportes extremos, como rappel y sandboard.



“Su preocupación por el bienestar del mundo y los animales la llevó a convertirse en vegana. Andrea es también la Embajadora oficial de la Marca Turística de Chihuahua, promocionando los mejores atractivos turísticos y la rica cultura que ofrece su hermosa casa”, se lee en su perfil de Miss Universo.



En entrevista con 'Los Angeles Times', Andrea Meza confesó que en el pasado carecía de seguridad en sí misma y sufrió bullying.



“Me he visto diferente en cada una de las etapas de mi vida, no sé si más o menos guapa, pero sí te puedo decir que en un pasado yo no me sentía feliz con cómo me veía. No me sentía bonita”, aseguró en ese medio de comunicación.



La competencia se definió entre cuatro latinas, más la reina de India, demostrando el potencial de la belleza de este lado del mundo, por lo que se espera que la corona quede en este sector del planeta, que no tiene una Miss Univeso desde que resultara ganadora la colombiana Paulina Vega, en el 2015, para el certamen del 2014.



La brasileña Julia Gama fue la virreina.

Julia Gama, virreina, representó a Brasil.

Las finalistas fueron elegidas tras el desfile en traje de gala del Top 10 del concurso, en el que también estuvieron Jamaica, Australia, Costa Rica, Puerto Rico y Tailadia.



Al inicio de la gala, la reina colombiana, Laura Olascuaga, fue la primera llamada en el grupo de semifinalistas, seguida de Perú y Australia, Francia, Myanmar, Jamaica, México, República Dominicana, Estados Unidos, Indonesia, Argentina, India, Curacao, Puerto Rico, Filipinas, Brasil, Reino Unido, Nicaragua, Tailandia, Costa Rica y Vietnam. Esta última reina contó que fue víctima de abuso sexual y pudo recuperar su vida y su autoestima gracias a practicar el boxeo.

Con una presentación de las reinas en orden alfabético y no por regiones, como se ha hecho en algunas versiones, empezó Miss Universo 2020 en este 2021 en el que el concurso decidió realizar su gala en la Florida, en Estados Unidos, tras exámenes a sus 74 candidatas participantes.

Laura Olascuaga, en vestido de baño.

Este número, inferior a otros años, estuvo determinado por la pandemia. Y aunque América Latina es la región del planeta más afectada por el covid-19, los países de esta parte del mundo no dejaron de mandar su representante.



Mario López, actor estadounidense, es el presentador de gala, con Olivia Culpo, ex Miss Universo. La colombiana Paulina Vega, reina del 2014, estuvo en camerinos con las candidatas.



Shudufhadzo Musida, la Miss Universo que entrega la corona, las saludó y les dijo que, como ella, se sintieran muy orgullosas de ser ambiciosas.



