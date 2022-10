En 1993, Catherine Sánchez Hernández llegó al Concurso Nacional de Belleza de Cartagena como la representante de Amazonas al certamen. Sonaba entre las favoritas, pero a lo largo de los días del evento, que en esa época duraba casi 20 días, empezó a regarse el rumor de que era casada.

Los datos que había mandado al concurso cartagenero para inscribirse decían que había nacido en Medellín el 28 de noviembre de 1970, hija de Héctor Sánchez y María Elena Hernández, estudiaba segundo año de derecho, medía 1,76, cabello castaño claro, ojos negros y piel trigueña.



El concurso, que hacía y hace investigaciones de las candidatas, no se enteró del dato adicional: estaba casada y la ceremonia había sido en la iglesia San Juan de Ávila en Bogotá, el 24 de octubre de 1992, es decir, más de un año antes. Y el novio era el piloto David Francisco Quiñones.



La reina estuvo cinco días en el evento, hasta que apareció la partida de matrimonio y llegó a Cartagena, en esa época vía fax, que era lo más moderno. Días antes, el sacristán de la iglesia había hablado en el noticiero CM&, confirmando la boda. Y a una emisora de radio llamó una mujer, que no se quiso identificar, pero que ratificó que la reina del Amazonas no era soltera.

Catherine Sánchez llegó a Cartagena como Señorita Amazonas y resultó casada. Pese a que lo negó en varias ocasiones, confesó luego de que llegara al concurso su partida de matrimonio. Foto: Cortesía Revista Semana

En Cartagena todo fue caos tras confirmar el hecho y en el Hotel Hilton, sede del evento, periodistas y fotógrafos querían tener de primera mano los comentarios de la que empezaron a llamar Señora Amazonas. Es más, hubo un pacto entre comunicadores y reporteros gráficos: la foto que se consiguiera sería para todos los medios, así como la explicación de la reina, si ella la daba.



El hecho es que Catherine Sánchez Hernández salió de Cartagena con su esposo en un avión privado y el reinado siguió con semejante escándalo detrás. La ganadora ese año fue Carolina Gómez, quien en 1994 fue elegida virreina universal.

Tiempo después, Sánchez contó que su participación no se debió a una apuesta de 4 millones de dólares entre unos narcotraficantes, como se informaba. Se debió a unos amigos que le dijeron que concursara y ella no vio problema en ese momento.



Pero además, la reina llegó embarazada a Cartagena, tenía dos meses y medio de gestación. Y dijo que cuando todo se descubrió ella renunció y que el concurso no la echó. Es más, argumentó que se sintió secuestrada porque la encerraron en su cuarto y afuera había dos policías.



Un año después de estos hechos, lanzó un almanaque muy sensual y poco se sabe de ella.

Miss Universe casada y con hijos

Miss Universe Casanare, Camila Avella Foto: Tomada de Instagram

Hoy, 29 años después, el concurso que envía la reina colombiana a Miss Universo, Miss Universe Colombia, tiene entre sus 26 candidatas para elegir a la representante del 2023 a una candidata casada y mamá de una niña de 4 años.



Se trata de la representante de Casanare, María Camila Avella Montañez, de 27 años, comunicadora social, periodista, presentadora y modelo, en cuyo registro se lee que quiere que su hija “Amelia vea en ella una madre ejemplar y que desde pequeña sepa que los sueños sí se pueden cumplir, quiere cumplirlos al lado de su esposo, su hija y todas las personas que tanto como ella anhelan que este sueño se haga realidad”.



En la actualidad, Miss Universe acepta candidatas casadas y que estén embarazadas. Desde hace algún tiempo acepta reinas trans.Camila Avella también fue portada de la revista DONJUAN.

(Lea aquí la entrevista con Camila Avella)



“A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a la próxima Miss Universo en consecuencia. Esperamos seguir acogiendo a más mujeres con aspiraciones en nuestra comunidad como resultado de estos últimos cambios”, dice el comunicado del certamen.

Le damos la bienvenida al primer grupo de candidatas rumbo a Miss Universe Colombia ® 2023

.

Mis Universe Amazonas @mariapaulatp

Mis Universe Antioquia @luisafernandaurrea_

Mis Universe Atlántico @SophiaKoepke

.#ColombiaUnida #MissUniverseColombia2023 pic.twitter.com/fq1ezHdi1S — Miss Universe Colombia (@MUColombiaOrg) September 27, 2022

Las participantes

Avella ya es una de las favoritas, por su porte y belleza.



Este año, además, concursan:

Amazonas: María Paula Torres

Antioquia: Luisa Fernanda Urrea

Atlántico: Sophia Koepke

Bogotá: Daniela Aristizábal

Bolívar: Daniella Reyes

Boyacá: Laura Parra

Buenaventura: Lina María Hurtado

Caldas: Valeria Gallego

Cali: Wendy Murillo

Bucaramanga: Mariale Castillo

Cauca: Lizeth Sinisterra Ramírez

Cesar: Juliana Pardo

Cundinamarca: Sherren Londoño Perea

Guainía: Luisa María Lozano

La Guajira: Stephanie Carruyo

Medellín: Valeria Giraldo Toro

Nariño: Rouse Valentina Cortés

Norte de Santander: Adriana Numa

Putumayo: Darling Valencia

Quindío: Jazmín Eliana Arenas

Risaralda: Valentina Valderrama Patiño

Santander: Nina María Pinzón

Soledad: Marleidys Morales Pérez

Tolima: Dany Yohana Sierra

Valle: Valentina Cardona Rincón



Y se supo que Miss Universe Colombia tiene audiciones para mujeres casadas.

