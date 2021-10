A propósito de Miss Universe Colombia: ¿están en decadencia los reinados?

En la noche del lunes festivo 18 de octubre, en la franja estelar de la televisión nacional, la transmisión de la elección de Miss Universe Colombia, que eligió a la candidata nacional a Miss Universo, que será en diciembre en Israel, fue el tercer programa más visto.

Directamente, enfrentado al concurso en buena parte de la emisión, 'El rastro', de Caracol, tuvo 8,8 puntos de 'rating', seguido del noticiero de este canal, con 7,2 puntos.



El reinado, en tercer puesto, obtuvo 5.7 puntos de rating y su emisión, a cargo de RCN, fue de tres horas aproximadamente. Aunque hubo un esfuerzo grande por tener espectáculos musicales de renombre (Mau y Ricky, Herencia de Timbiquí, Pipe Bueno y Carolina Gaitán), no atrapó del todo a la audiencia.

Los motivos pueden ser muchos: fin de puente y de semana de receso, con la gente llegando de su descanso, entre otros, pero además desconocimiento del evento y cansancio de los reinados, que aunque siguen siendo muchos, ya no generan mayores emociones.



Wilson Ortiz, periodista de espectáculos y a cargo del portal entrenotasymas.com, dice que este tipo de certámenes "se mueven en redes más por los reinólogos y ‘missiólogos’, que suben y bajan a las reinas, y no tienen conocimiento de qué es un reinado ni los parámetros de belleza, porque muchas veces no ven a las candidatas, y su información no tiene buen contenido”.



Por su parte, Graciela Torres, la 'Negra Candela', afirma que estos concursos ya no les interesan a los televidentes, “con el agravante aquí que este evento de Miss Universe Colombia debilitó el concurso de Cartagena. En vez de hacer dos, deberían unirse y dejar una sola elección, porque, definitivamente, estas cosas ya están mandados a recoger”.

La elección de la reina, Valeria Ayos, dice Ortiz, estaba “cantada” desde hace mucho tiempo “y eso le quitó importancia al concurso, así como el desconocimiento de la gente sobre la fecha de la elección, en el radar de muy pocos estaban el día y la hora de la coronación y los demás eventos, lo que muestra la gran lejanía de este concurso con las personas del común, que deberían ser su fuerte”.



Y sobre la elección de Ayos, afirma que no fue acertada: “Pienso que no tiene impacto, no llama la atención. Al contrario de la representante de Bolívar (elegida segunda finalista), con una gran actitud y belleza”.



Para Diego León Giraldo, director de la Casa del Valle y quien ha sido periodista cultural y de entretenimiento, “los reinados sí están mandados a recoger. Siguen legitimando estereotipos y se disfrazan de inclusión. Y este concurso de Miss Universe Colombia, especialmente, nadie lo siente propio ni cercano”.



Agrega que las mujeres reales están en otras cosas: “Quieren trabajar en sus profesiones, en sus oficios, no ser adornos. Saben que el mundo es diferente y que la belleza física no las legitima”.



Opina, además, que un reinado como el de Cartagena siempre ha estado en la gente. “Enmarcado en las fiestas de la ciudad, ha tenido otra connotación, aunque en el último tiempo se haya venido a menos”.



Ortiz, sin embargo, piensa que aunque los reinados ya le importen menos a la gente, se siguen haciendo porque quienes los ven o los siguen, lo hacen para criticar. “Al pueblo le gusta el pan y el circo, por eso no mueren”.