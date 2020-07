Miss Universe Colombia, el reinado que dará segundas oportunidades

Varias ex Miss Universos llegaron a este concurso luego de haber participado en otros reinados. Entre ellas están Zozibini Tunzi (Sudáfrica, actual reina), Catriona Grey (Filipinas, ganadora en 2018), Michelle McLean (de Namibia, reina en 1992) y Ángela Visser (holandesa, coronada en 1989).

También, la Miss Universo 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres representó a su país en Miss Internacional y allí se entrenó más fuerte para llegar al concurso de belleza universal más importante.



Su coterránea, Cinthia Olavarría, no solo participó varias veces por la corona de la Isla del Encanto y cuando la obtuvo, fue a Miss Universo, donde fue virreina, en el 2005. Y siempre ha afirmado que haber concursado en distintas ocasiones en un evento de belleza fue su mejor arma en el encuentro que reúne en cada ocasión a, al menos, 90 mujeres de igual número de países.



“En el 2003 quedé primera finalista y en el 2005 gané el certamen. Nunca lo vi como una pérdida, sino como una oportunidad para aprender de los errores y mejorar. Creo en que las candidatas tengan la oportunidad de realizar su sueño y si una delegada desea competir nuevamente, es porque de verdad quiere ganar, por lo tanto no se le debe negar esa oportunidad. Sé que en muchos países latinoamericanos no es bien visto y no entiendo por qué. En mi país está permitido, pero igual no te salvas de los comentarios. Recuerdo que un periodista me preguntó: ‘¿Qué se siente ser una candidata reciclada?’ A lo que respondí: ‘Lo bueno se recicla’. Han pasado muchos años y todavía pienso de la misma manera”, contó Olavarría.

Dayanara Torres fue a Miss Internacional antes de participar en Miss Universo. Foto: Miss Universe Colombia



La chilena Cecilia Bolocco es otro ejemplo. Un mes antes de ir a Miss Universo, en 1987, participó en Miss Sudamérica, que se realizó en Cartagena y ganó la colombiana Patricia López.



“Estoy segura de que si no hubiese fracasado en Miss Sudamérica, probablemente no habría ganado el Miss Universo. Eso me enseño que uno para acceder al éxito, tiene que estar dispuesto a fracasar porque el que llega a la cima no es el que se cayó nunca sino el que se levantó siempre” dijo en una entrevista.



La colombiana, que fue triunfadora en este evento, no ocupó un lugar destacado ese año en Miss Universo, pese a que era gran favorita.



Incluso la actual Miss Universo, Zozibini Tunzi, fue semifinalista del concurso en su país, Sudáfrica, en 2017 y volvió a participan, ganando y llevándola a obtener el título universal.



Esto indica que las segundas y hasta terceras oportunidades pueden ser posibles. De ahí que la nueva propietaria de la franquicia de Miss Universo en Colombia, Natalie Ackermann haya decidido que en el concurso que elegirá de ahora en adelante a la representante nacional a este encuentro, pueden inscribirse candidatas que hayan participado en otras elecciones e incluso ganado títulos.



“Yo misma soy producto de esto. Mi sueño siempre fue participar en Miss Universo y no me di por vencida luego de ser Señorita Atlántico en el 2000, seis años después cumplí esa meta luego de mucho trabajo, de aprender de las experiencias pasadas y capitalizar mis fortalezas coronándome Miss Alemania, donde nací y de donde es mi familia paterna, dándome el derecho a ser la embajadora de mis ancestros en Los Ángeles en el 2006. Por esta razón pude entender que la perseverancia es el motor más grande en mi vida” afirma Ackerman.



Aunque todavía no se sabe cómo se hará la escogencia de la representante nacional y si habrá Miss Universo este año, pues debido a la pandemia no se ha confirmado ni fecha ni lugar, Ackerman y su equipo ya publicaron las condiciones para hacer parte del concurso y pronto anunciarán la apertura de inscripciones.



De hecho, ya varias aspirantes con títulos en otros reinados han escrito a Miss Universe Colombia, mostrando su trayectoria. Una de ellas es Juliana Franco, ganadora de Miss Earth Colombia en el 2017.



Otra aspirante, Mare Salas, del corregimiento de Níspero, en Bolívar y que vive en Cartagena, participó en el reina de las fiestas de la Independencia de la capital de Bolívar en el 2014, donde obtuvo el título de virreina, y en 2015 participó en el Reinado Nacional del Café, donde no obtuvo ninguna clasificación. En 2016 se coronó reina del Turismo.



También está Valeria Ayos, cartagenera criada en San Andrés, que fue Miss Earth Colombia en 2018.