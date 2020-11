Miss Universe Colombia: el concurso que quiere ser diferente

Ya están en Barranquilla las candidatas a Miss Universe Colombia, que elegirá a la representante del país a Miss Universo.

Son 30 en total, que representan igual número de regiones del país y aunque algunas de ellas no han nacido en los territorios que dice su banda, igual están ahí, portándola con muchas ganas y energía.



En su primera convocatoria, Miss Universe Colombia escogió varias candidatas afro (una de ellas, Valle del Cauca, Angie Patricia Cuero, con un gran lunar que adorna su rostro y que después de recibir mucho matoneo hoy es su gran sello) y también una joven sordomuda, que va por Norte de Santander, Laura Juliana Lamus, a quien en cada aparición la ‘aplauden’ con el lenguaje de señas.



Pese a que conocedores del tema de belleza afirman que esta competencia tiene los mismos eventos del Concurso Nacional de Belleza de Cartagena (CNB) y que incluso la elección se hace en la misma fecha que el dirigido por Raimundo Angulo, lo cierto es que hay cambios y uno de ellos es la gran apertura que se hizo durante la convocatoria.



Y aunque a los seguidores del CNB no les gustó que la reina elegida en Cartagena no sea la que vaya a Miss Universo, hubo un cambio en la propiedad de la franquicia que generó la creación de una nueva forma de elección.



Durante varias décadas, la reina elegida en Cartagena era la representante del país al concurso de Miss Universo. La desaparecida firma Jolie de Vogue tenía la franquicia. Incluso, la compañía tuvo negociaciones con la Organización Miss Universo para que su maquillaje fuera el oficial del concurso.



En los últimos años, el canal RCN tuvo a su cargo el envío a Miss Universo de la representante nacional, hasta el 2018, cuando tomó la decisión de no volver a transmitir la elección de Señorita Colombia y de esta se encargó el canal regional Telecaribe.



En marzo de este año, Natalie Ackerman, ex señorita Atlántico y ex representante de Alemania a Miss Universo, compró la franquicia para Colombia y con ella la potestad de la elección de la candidata.



Inicialmente y teniendo en cuenta un año como este, con pandemia, quiso negociar con el CNB para enviar a María Fernanda Aristizábal, señorita Colombia 2019, pero al no llegar a un acuerdo con el concurso cartagenero, que este 2020 se suspendió por la emergencia sanitaria, comenzó con las convocatorias.



Posteriormente, Ackerman y su equipo escogieron a las aspirantes en elecciones regionales.



Pero Ackerman no ha dejado de tener contratiempos. El primero fue una carta firmada por los representantes de varios de los comités de belleza del país, en el que ratifican al evento que se realiza en Cartagena como "único organismo autorizado para la escogencia de las representantes nacionales a distintos concursos de belleza internacionales" y desconocen los motivos por los cuales la nueva franquicia no envió a María Fernanda Aristizábal a Miss Universo.



Firmada por representantes de los comités de belleza de Santander, Antioquia, Región Caribe, Sucre, Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas y César, argumenta que con la decisión de escoger una reina con otras condiciones y en una ciudad diferente (el evento se hará en Barranquilla) se desconoce "el reconocimiento y el prestigio del Concurso Nacional de Belleza", como publicó ELTIEMPO.COM.



Lo anterior obligó a que Shawn C. McClain, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Miss Universe, confirmara, a través de un comunicado, que "Natalie Ackermann, propietaria y operadora de Miss Universe Colombia SAS, es la titular de la licencia Miss Universe para el país" y la única autorizada para inscribir y enviar una candidata.



Y con algunas candidatas también hubo problemas. Luisa Fernanda Urango, representante de Córdoba, alteró sus documentos para aparecer con 27 años cuando en realidad tiene 30. Los encargados de la revisión de los datos descubrieron esta falsificación y la reina fue retirada de la competencia.



Luego, en la isla de Providencia se generaron discordias. La reina, Josseidy Mileidy Escalona Bent, recibió presiones porque, según algunos isleños, fue elegida luego de la representante de San Andrés, Valeria María Ayos Bossa, que no es raizal pues llegó a vivir a San Andrés cuando tenía un año.



Tal fue la presión, que Escalona decidió no participar y luego Ayos debió renunciar porque tiene coronavirus.



Por su parte, la joven que iba a representar al Amazonas, que no es de este departamento, no pudo hacerlo. Dayana Cárdenas, nacida en Valledupar, tuvo muy buen puntaje en la eliminatoria, pero no le alcanzó para ser elegida por su región y cuando le dieron a escoger una representación que no tenía candidata, se decidió por Amazonas.



Pero el gobernador de este departamento, Jesús Galdino Cedeño, no la autorizó y en un comunicado dijo que Cárdenas no fue "escogida por la administración, ni por la corporación de belleza (...) ya que ella no simboliza la historia, la cultura y la belleza de la mujer amazonense".



Además, argumentó que se acogía al registro de marca del Amazonas, que obliga a que "cualquier particular que desee hacer uso de dicho nombre necesita autorización de los gobernantes de turno del departamento".



Sin embargo, las comunidades indígenas de esta zona del país se indignaron y decidieron que fuera con la banda de Comunidades indígenas El Encanto Amazonas, que ella lleva muy orgullosa en Barranquilla.



Cárdenas no es la única que no está por su región. También concursan en Barranquilla La Guajira, María Victoria Martínez Daza, bogotana con ancestros de esa región; Nariño, Dahiara García, caleña; Norte de Santander, Jennifer Pulgarín, de Pereira (la reina con discapacidad auditiva); Putumayo, Cataleya Candelo, de Puerto Tejada; Tolima, Juanita Sánchez, bogotana, y Vichada, Vanessa Saavedra, de Armenia, con familia en el departamento del que porta la banda.



Y como en todo reinado que se respete, hay favoritas. Entre ellas Vichada, Putumayo, Risaralda, La Guajira, Santander, Cauca, Bolívar y Cartagena, entre otras.



Para expertas en estos temas, como Graciela Torres, la famosa Negra Candela,

no hay muchas diferencias con el concurso cartegenero.



“Pensé que iba a ser más moderno, más actual, pero veo las mismas actividades que en Cartagena. Incluso, lo hacen en la misma fecha”, dijo.



La elección de este 16 de noviembre será transmitida por el canal RCN, a partir de las 8 p. m. Los presentadores son Valerie Domínguez y Sebastián Carvajal, y el espectáculo musical estará a cargo de Maia, Mr. Black y Pipe Peláez.



El jurado está integrado por Luz Helena Restrepo, señorita Colombia 1967; Pilar Guzmán, relacionista pública; Amalín de Hazbún, diseñadora de modas, y Catriona Gray, Miss Universo 2018.