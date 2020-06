Miley Cyrus asegura estar sobria desde hace seis meses

Recientemente, la actriz estadounidense Miley Cyrus fue noticia por su aparición en la serie de Netflix Black Mirror. La artista hizo parte de un episodio en el que da vida a una estrella pop que sufre por las drogas.



Precisamente, para hablar de este nuevo rol que grabó antes de la cuarentena, Cyrus le dio una entrevista a la revista Variety. En esta, el periodista Marc Malkin le hizo varias preguntas sobre su nuevo personaje, pero también se tocó un tema interesante sobre la sobriedad de la artista en los últimos meses.



Malkin en un momento de la entrevista le preguntó a Cyrus si alguna vez se había arrepentido de decir o hacer algo en público. Ante esto, la cantante le respondió sobre el día que habló mal sobre las personas que fuman marihuana, algo gracioso para ella, pues a sus padres les gusta el cannabis.



“Una de mis entrevistas favoritas es cuando dije: ‘Cualquier persona que fume marihuana es un tonto’. Amo mandarle ese video a mis padres, quienes les encanta la marihuana. Ha sido muy importante para mí tener un estilo de vida sobria durante el último año, porque quiero pulir mi oficio. Tuve una cirugía importante de mi boca en noviembre. Tuve unas cuatro semanas muy locas, porque no podía hablar”, confesó.

La cirugía se debió hacer tras unas molestias de las cuerdas vocales que tenía Cyrus, quien ha estado bajo los reflectores desde los 12 años y su voz se ha desgastado. Aun así, fue esto lo que le ayudó a retomar una vida más saludable.



“He estado sobria por seis meses. Al principio fue por mi cirugía, pero luego me dio a pensar cosas de mi vida como ‘¿Por qué soy como soy?’. Debo entender el pasado, para entender el presente y el futuro de manera más clara. Creo que la terapia es muy buena”, aceptó.



La artista que le dio vida a 'Hannah Montana', un personaje de Disney Channel, agregó que no ha sido tan fácil para ella tener este nuevo estilo de vida al ser joven, pero ella tiene claro su objetivo y quién es ella.



“Es muy difícil para mí en especial porque soy joven y está ese estigma de ‘no eres divertida’. La cosa es que me pueden decir muchas cosas, pero yo sé que yo soy divertida. Amo despertarme al 100 por ciento todo el tiempo. No quiero despertar sintiéndome mareada. Quiero despertar sintiéndome lista”, puntualizó Cyrus.

Por su parte, en medio de la cuarentena, la cantante Cyrus abrió un programa de entrevistas en el que tiene invitados famosos como a Dua Lipa, Reese Witherspoon, Ellen Degeneres, entre otros.



El show, que ha estado al aire desde mediados de marzo y transmitido entre semana, fue una propuesta que Cyrus quiso hacer en medio del confinamiento, para que los artistas cercanos a ella pudieran compartir un rato y hablar de diversos temas, cada uno desde su respectiva casa.

