Miembro de BTS revela que el grupo estuvo cerca de separarse este año

Esta semana se llevó a cabo la ceremonia de los Mnet Asian Music Awards (MAMA), que reconoce lo más importante de la industria musical del continente asiático. En esta edición, la agrupación de K-pop BTS ganó las categorías Artista del Año, Álbum del Año, Mejor Video Musical, Mejor Estilo Asiático y el reconocimiento ​Mwave Elección Global.



Cuando la agrupación pasó al escenario a recoger el premio como Artista del Año, Jin, uno de sus siete miembros, además de agradecer a sus seguidores, reveló, emocionado y sin poder contener las lágrimas, que este año se consideró desintegrar el grupo.

"Recuerdo que a principios de este año estábamos luchando mentalmente sobre qué hacer. Mientras hablamos entre nosotros, incluso consideramos la disolución de BTS", contó el cantante. "Creo que ha sido una fortuna que decidamos seguir trabajando. Quiero agradecer a mis miembros por esto y a los ARMY [sus seguidores] que nos aman", añadió.

Por su parte, J-Hope, otro de los miembros de la agrupación, dedicó el premio a sus seguidores. "Este premio lo he llorado mucho, no importaba si ganábamos o no. Quería agradecer por el enorme cariño que recibimos de ustedes y a los miembros también. Los amo a todos", dijo.



En la ceremonia, la agrupación realizó dos presentaciones en vivo. La primera de 'Idol' y la otra de 'Airplane pt.2', canciones que se lanzaron este año.



BTS debutó en 2013 con la canción 'No More Dream' y, en adelante, ha publicado tres álbumes, 19 sencillos y tres álbumes recopilatorios en Corea del Sur. En 2017, alcanzó el éxito internacional tras ingresar al listado Billboard Hot 100 con su canción 'DNA'.

ELTIEMPO.COM