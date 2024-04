Messi10: el Cirque du Soleil une el mundo del circo y el fútbol en un solo espectáculo

Un brazo robótico gigantesco ocupará gran parte del escenario durante uno de los diez actos de Messi10. La máquina pretende transportar de un lado al otro al artista, sin importar los bailarines que estén en su camino. Además, cuenta con dos pantallas grandes que hacen parte del espectáculo, las cuales suben y bajan por el escenario.

Mukhtar, director y escritor de esta función, se propuso entregarle al Cirque Du Soleil un evento innovador e inolvidable que gira en torno a una de las mayores estrellas del fútbol contemporáneo. Fueron sus intenciones de incorporar la tecnología más avanzada, el entendimiento del mundo de Messi y la participación del deportista en el desarrollo del espectáculo, algunos de los peldaños que lo ayudaron a destacar en la industria cirquera.

Cirque Du Soleil trae Messi10, un espectáculo que presenta la trayectoria del futbolista Leonel Messi Foto:CIRQUE DU SOLEIL

Ocesa Colombia, compañía de entretenimiento que trae a Colombia espectáculos que prometen deslumbrar, organizó una rueda de prensa con el director y escritor de Messi10, quien habló sobre los retos del proyecto y lo que trae el Cirque du Soleil para el público colombiano.

Unir el mundo del circo y el fútbol le parecía un gran desafío al principio. No obstante, cuanto más incursionaba en este deporte descubría que estos dos campos no estaban tan alejados. Mukhtar le contó a EL TIEMPO cuáles fueron los elementos en común que halló: “la carrera de circo es muy similar a la carrera de un futbolista: hay un proceso en el que uno se tiene que formar y entrenar desde muy joven y trabajar en eso. La carrera de un acróbata es igual. Y el factor en común es los ‘sueños’, es la clave del espectáculo. En los dos universos está la idea de soñar para lograr”.

Mukhtar Omar Sharif Mukthar tuvo que tomar una decisión hace muchos años: continuar estudiando ciencias forenses o ser parte del Cirque Du Soleil. Eligió la segunda opción, y hasta el sol de hoy ha participado, primero, como intérprete en espectáculos como ‘Love’ de los Beatles en Las Vegas, y luego en esta misma función como coreógrafo y creador. Más tarde, en 2014 fue director y escritor de escena para One Night for One Drop.

El Cirque Du Soleil es una de las compañías más reconocidas en la industria del entretenimiento. Esta empresa canadiense fue fundada en 1984 y ha presentado sus espectáculos en seis continentes y más de 86 países. Actualmente tiene 400 empleados, entre ellos 1.200 artistas de diferentes partes del mundo.

El bailarín, quien tiene raíces de Arabia Saudita y Somalia, escribió y dirigió el proyecto Messi10. Es la primera vez que el Cirque du Soleil realiza una función de un jugador de fútbol. Así que lo último que quería era presentar al público una narrativa lineal acerca de la trayectoria del deportista, por lo que, junto con su equipo, crearon un espectáculo compuesto por 10 actos que escenifican las 10 habilidades que le han permitido a Leonel Messi alcanzar sus más grandes metas. Messi10 del Cirque du Soleil llegará el próximo 14 de mayo a Bogotá en la Gran Carpa, ubicada en la carrera 60, entre la calle 53 y calle 26, al lado del Parque Simón Bolívar. Las funciones culminan el 16 de junio.

Mukhtar es fanático del fútbol, pero su equipo muy poco. Tuvo que sumergirlos en este mundo para comprender la cosmovisión del deportista. Los acróbatas viajaron hasta España para asistir a partidos de fútbol y para que conocieran a qué huele una cancha; comprendieran la pasión desbocada de los hinchas, y la emoción incomparable de presenciar un partido. Por otro lado, junto con su equipo de sonido capturaron el ruido y el apoyo de los fanáticos para utilizarlo durante el espectáculo.

“¿Qué hace al jugador 10 tan especial?” era de las preguntas que más se hacía el director. Hoy día, la respuesta está reflejada en 10 actos que componen la función: “cada número representa habilidades y atributos que hacen perfecto al número 10. Están: ‘Visión’, los deportistas deben verlo todo en el campo; ‘Entrenamiento’, el cual es fundamental en ambas carreras y en su vida; ‘Video juego’, por el papel vital de Messi en video juegos como Fifa; ‘Metas’, en donde creamos acrobacias que resaltan todos los logros del jugador en su carrera, y, por último, fanáticos y familia”, explica. Esta última fue sugerida por Leonel Messi: cuando Mukhtar y su equipo le mostraron al futbolista la evolución del proyecto, les dijo que faltaba el apoyo de su familia a principios de su carrera, lo cual fue un factor muy importante para llegar dónde está.

La metáfora nunca abandona la puesta en escena. Tienen un solista con el número 10 en la espalda y está rodeado de otros personajes que representan a los diferentes miembros de la familia de Leo como soporte: cuando la familia tira, el trapecio sube, y cuando el trapecio tira, la familia sube. Lo cual genera el significado de la compañía familiar en cada momento. Otro de las metáforas es la mano robótica gigante, la cual simboliza el acto de los videos juegos.

Messi10 se estrenó en el 2019. Ha sido vista por medio millón de personas y agotó boletas durante su gira en Argentina. Luego de Bogotá, tendrán funciones de 3 al 7 de julio en Quito, Ecuador, y del 7 al 11 de agosto en Lima, Perú.

Esta obra moderna y contemporánea simboliza la disciplina y la perseverancia. Está compuesta por atletas, deportistas olímpicos, maquilladores, diseñadores, ingenieros que con su arduo trabajo van a traer al público colombiano el mensaje que comunicó Mukhtar en la rueda de prensa: “No importa la profesión que ejerzas, todos tenemos la capacidad de ser un 10 en nuestras vidas”.

