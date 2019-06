Los memes más divertidos que dejó esta semana

Twitter: @futbolsinlimi

El Deportivo Pasto 'hizo la tarea' y le ganó al Unión Magdalena en su campo. Sin embargo su clasificación no dependía solo de su triunfo, pues si Millonarios vencía al América no tenía opción de entrar a la final. Y, como se dieron las cosas, el ganador del torneo se decidirá entre Junior vs Pasto.