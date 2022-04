‘Megallan TV’ seleccionará a 100 personas para participar en una competencia en la que deberán transmitir en vivo por 24 horas seguidas, mientras ven y documentan 32 filmes de la plataforma. El ganador recibirá una jugosa suma de dinero.

“Nuestro candidato ideal vive por el ‘True Crime’. Puede ver el asesino en serie más amenazante, los detalles más sangrientos y no se inmuta ante lo paranormal escalofriante”, describe en la página web oficial de canal.



‘Megallan TV’ ha hecho la selección de las 32 películas que los concursantes deberán ver, las cuales están disponibles al público en un listado publicado en el portal web y también informa la duración de cada una.

Todos deberán transmitir por 24 horas seguidas. Foto: iSotck

La maratón comenzará con el documental ‘Murder Maps: The Bermondsey Horror’, el cual tiene una duración de 44 minutos, y finalizará con ‘CyberCrimes with Ben Hammersley: Scams’, capítulo que dura 25 minutos.



Lo retador de esta competencia es que los participantes deberán procurar no dormir nada hasta que terminen los 32 filmes. No obstante, si por accidente caen en un microsueño, podrán seguir en el concurso, ya que el plazo real será de máximo 48 horas.



¿Cómo operará todo el evento?

Según informa el sitio web, el concurso aplicará para los residentes de Estados Unidos mayores de 18 años. Los familiares o personas que tengan cualquier tipo de vínculo personal con los organizadores del evento no podrán participar.



Para la inscripción al concurso, los fanáticos deberán argumentar ante los jurados, en un formulario en línea, por qué son verdaderos aficionados del terror y el misterio. Los 100 perfiles más convencedores entrarán a competir.

Se hará una selección aleatoria del ganador. Foto: iSotck

‘¡Que comiencen los juegos del hambre!’ Los jurados evaluarán todas las transmisiones, verificando que todos hayan completado todo el listado de películas dentro del tiempo establecido.

Eso sí, se seleccionará aleatoriamente al ganador, ya que el requisito es no ser descalificado por el tiempo. Pero, ahí no terminará la competencia. Habrá una serie de retos extra que la persona deberá cumplir para hacer oficial el triunfo, pero esa información será confidencial hasta el momento en que la persona sea seleccionada.

Todos los concursantes recibirán un año de suscripción gratis a Megallan tv. Foto: iStock

El vencedor recibirá 24 mil dólares (casi 90 millones de pesos), lo que corresponde a 100 dólares (372 mil pesos) por hora de transmisión.



Adicionalmente, todos los participantes, incluyendo al triunfador, recibirán un año de suscripción gratis a la plataforma de ‘Megallan TV’, para que puedan disfrutar siempre del contenido exclusivo de misterio y terror que ofrece la compañía.



