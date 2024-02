Mauro Castillo, entre los líderes afrolatinos que estarán en la casa Blanca

Cada febrero en Estados Unidos se celebra el Mes de la historia Afroamericana, una celebración que se viene dando desde 1926 -empezó siendo una celebración de tan solo una semana y en los años 40, se convirtió en un mes-. Y cada presidente de estadounidense se ha sumado a la celebración.

Este año, una de las celebraciones conmemorativas del mes tendrá lugar este 22 de febrero, en la Casa Blanca, en Washington. Contará con numerosos líderes de la comunidad afroamericana, además de invitados afrolatinos de diferentes ámbitos.



Entre estos líderes estará el caleño Mauro Castillo -músico, cantante, compositor, trombonista y también actor colombiano-. Su presencia tiene mucha relación con la temática central de este año: Afroamericanos y las artes, puesto que el salsero caleño tuvo una gran visibilidad en ese país, en años recientes por su participación en la película de Disney, Encanto.

En la cinta, no solo le dio voz en español e inglés al personaje de Félix, sino que fue uno de los intérpretes principales de la canción We Don’t Talk About Bruno, ganadora del premio Grammy 2023, a la mejor canción escrita para medios visuales.



Mauro Castillo tiene una trayectoria reconocida. Ha pasado por diferentes orquestas, desde la de la Policía, hasta el grupo Niche y ha estado dos veces nominado al Latin Grammy.

En el ámbito de la actuación, conquistó al público con su papel de Manyoma, en la telenovela El Joe la Leyenda. Castillo hace parte de una lista de 60 participantes en el evento de hoy en la Casa Blanca e interpretará canciones de su más reciente álbum, Inteligencia Artificial.

