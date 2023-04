En las últimas horas, el actor colombiano Mauricio Cújar fue invitado a los estudios de ‘Bravíssimo’ del canal City Tv, donde tuvo una charla amena con los presentadores y recordó una anécdota muy curiosa.



Historia particular con Amparo Grisales

El actor que le está dando vida al presidente Bernardo Cárdenas en la producción ‘Pálpito’ fue consultado por su experiencia en el reconocido programa de Caracol Televisión ‘Yo Me Llamo’.



Cújar, expresó que su primera experiencia en la televisión colombiana fue en el momento que se presentó a la audición del programa, en donde se busca al mejor imitador del país.

Actores de 'Pálpito' en el lanzamiento de la segunda temporada.

El actor se presentó en la convocatoria de la ciudad de Barranquilla, en donde interpretó a Eddy Herrera. Mauricio afirmó que “logró pasar los primeros tres filtros” y entró en el grupo de los mejores 50 imitadores.



La curiosidad del momento, fue cuando reveló que le “realizó un mosaico” que le gustó mucho a Amparo Grisales (jurado de Yo Me Llamo), pero no recibió la misma aprobación de los otros dos jueces del concurso, Luz Amparo Álvarez y Jairo Martínez.

CASI pongo a cantar a Marcelo….

“Cuando yo terminé, ‘paila’, dos uno. Yo dije: ‘Bueno antes de irme, quisiera decirle algo a Amparo Grisales, en un pedacito de una canción que tiene que ver mucho con ella’. Me dijo: ‘Dale’. Y yo: ‘Dentro de la piel del león se esconde un corazón que sobre todo es humano'”, afirmó en ‘Bravissimo’.



Aunque no logró entrar en el grupo de finalistas que viajaban desde Barranquilla hasta Bogotá, Mauricio Cújar expresó que se fue contento de su audición por el agradecimiento que le hizo Amparo Grisales por el gesto.

Además, el actor habló que su paso por ‘Yo Me Llamo’ le abrió las puertas en la televisión colombiana para protagonizar algunos papales en producciones de Netflix y en el cine.

