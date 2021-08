¿No lo intentarán? Dudas sobre posible regreso de eliminados a MasterChef

De acuerdo con los adelantos del próximo capítulo del programa 'MasterChef Celebrity Colombia', la competencia de cocina entre famosos que ha cautivado a los televidentes, el programa permitirá que uno de los concursantes que han sido eliminados vuelva al reality.



La elección del concursante que 'revivirá' en el programa será mediante una competencia entre los eliminados, de la cual ya se vieron algunas caras.



Precisamente, a partir de los avances del próximo capítulo se vio a los que estarán compitiendo por el cupo para volver.



Aunque no hay hasta el momento ninguna comunicación oficial del canal o de los famosos, en el adelanto se ve a los exconcursantes Catalina Amaya, Francia Elena Hernández Ríos 'Francy', Freddy Beltrán, Luis Eduardo 'Lucho' Díaz, Ernesto Calzadilla, Julio Sánchez Cóccaro y Endry Cardeño.



Ellos se ven listos para la competencia, en la cual tendrán que replicar una de las preparaciones que hicieron antes.



Además de que el adelanto deja ver a estos excompetidores listos para batirse por el regreso al programa, varios de ellos expresaron una frase al respecto. Por ejemplo, Cardeño, quien es la más recientemente eliminada, dijo: "He vuelto. Sobran las palabras".



Pero a quienes no se ve en los adelantos del próximo capítulo es a Alicia Machado, Mario Espitia, Lorna Paz y Ana María Estupiñán, por lo cual parecería que no estarán participando por la boleta de regreso.



Al menos de Alicia Machado se sabe que en estos momentos está participando en el programa ‘MasterChef Celebrity Mexico’, lo cual sería una explicación a que no esté concursando por volver a la versión colombiana del programa.