Se habrían filtrado los posibles finalistas de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity se ha convertido en el programa de mejor audiencia de la televisión nacional durante los fines de semana: las peleas entre sus competidores y los platos que presentan al jurado han sido los ganchos del reality culinario.

Este semana el programa 'Lo sé todo', del Canal Uno, reveló los nombres de los que serían los cuatro finalistas del reality; sin embargo, Catalina Maya, que fue eliminada hace unos días, le contó a Diva Rebeca -un personaje interpretado por Omar Vásquez- que el canal RCN grabó cuatro finales con distintos ganadores del concurso para contrarrestar las filtraciones.



Sin embargo, el presentador Ariel Osorio de 'Lo sé todo' dio a conocer los supuestos finalistas de la competencia: Viña Machado, Carla Giraldo, Liss Pereira y Frank Martínez, este último una sorpresa. "El caballero que a pesar de todas las adversidades, en contra de lo pensado, porque no hacía ni un agua hervida llega a la final", comentó.

Por su parte, Catalina Maya habría asegurado en la entrevista que concedió a Diva Rebeca: "Es que sabes qué, no sabemos quién ganó. De verdad Diva, no sabemos, pero no sabemos quién ganó. Yo con los cuatro quedaría muy feliz".



