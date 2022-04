María Fernanda Aristizábal fue elegida Señorita Colombia en 2019, con miras a representar al país en Miss Universo en el 2020.



Pero en este último año, precisamente, la franquicia que permite enviar la candidata colombiana a este evento cambió de manos y la tomó Natalie Ackerman, ex señorita Atlántico, quien decidió que ese 2020 (la elección fue el año pasado, debido a la pandemia), la ya nombrada reina en Cartagena, que ella misma entrenó, fuera la representante a Miss Universo.

(Tal vez quiera leer: Ed Sheeran gana batalla legal sobre el presunto plagio de 'Shape of You')



Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo con el Concurso Nacional de la Belleza de Cartagena y fue necesario nombrar una reina para asistir al certamen universal, lo que se repitió el año pasado, con la participación de Valeria Ayos, quien llegó al top cinco.



Aristizábal, que ganó en Cartagena representando al departamento del Quindío, siempre quiso ir a Miss Universo, pero por el contrato firmado con el Concurso Nacional de la Belleza esto no era posible.



Ahora, ya desligada del evento cartagenero, lo anterior revisado por la parte jurídica de Miss Universe Colombia en cabeza de Abelardo de la Espriella, se decidió que la reina colombiana al evento Miss Universo 2022 es Aristizábal.

(Le puede interesar: 'Cervantes tuvo hermosas declaraciones sobre la libertad de las mujeres')



Natalie Ackerman, presidenta de la franquicia en el país, tomó esta decisión con el fin de prepararla al menos por este año y la quindiana, de 25 años, comunicadora social y modelo, aceptó de inmediato.



Aristizábal no ha dejado de prepararse, pues nunca perdió la ilusión de ir al evento universal de belleza más importante del mundo y con mayor reconocimiento.