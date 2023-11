Megaland, el aterrizaje de María Becerra en Colombia

Maria Becerra es hoy la artista más importante de Argentina. Con 30 millones de oyentes mensuales en Spotify, millones de seguidores en redes sociales, colaboraciones con los artistas más importantes del mundo y canciones en los primeros puestos de los charts mundiales, Becerra ha logrado romper tabúes y perfilarse como una de las cantantes del momento. La argentina de 23 años hace su aterrizaje en Colombia, donde cantará por primera vez para miles de personas en el Festival Megaland. Hablamos con ella.



Su padre es médico, su madre es enfermera, usted decidió dedicarse al arte, primero con la carpintería, luego como creadora de contenido y siempre sabiendo que lo que más quería era hacer: música. ¿Cómo tomó esto su familia?

Siempre he sido una persona muy cambiante, me gusta hacer de todo, me canso muy rápido de todo, soy hiperactiva. Cualquier forma de expresar el arte siempre me ha gustado, por eso lo de carpintería, por eso lo de ser creadora de contenido, por eso pinto, por eso siempre de chiquita escribía poemas y los publicaba en una página web, cualquier cosa que sea arte me llama la atención.

Háblenos de la carpintería…

Me encantaba estar horas y horas aprendiendo carpintería. Hice la casa de mis muñecas. Las únicas casas de muñecas que he tenido, me las hice yo (risas). Hice un mate, lo lijé, lo barnicé. Llegué a aprender varias cosas interesantes con la carpintería, y en gran parte esto es porque siempre me ha gustado ser autosuficiente, ser independiente. Si había que arreglar algo en mi casa, no me gustaba depender de mi papá, de mi hermano, de mi mamá. Siempre me ha gustado poder resolver todo por mí misma, no quiero depender de los demás, entonces, lo aprendo y lo hago.

Usted es muy joven pero, escuchándola hablar, sorprende su madurez.

Yo me pude mudar sola siendo muy chiquita, tener mis ingresos. Desde los 18 años sé cómo se paga la luz, sé a dónde tienes que ir a hacer un reclamo si te cobraron mal algo. Sé lidiar con gente y gracias a estas cosas formé mi carácter: me ha tocado lidiar con los vecinos, lidiar con que te suban la administración, las asambleas de propietarios, y eso te hace madurar.

Usted es de las pocas personas que comenzó como creadora de contenido y logró hacer una real transición hacia una carrera consolidada ¿Qué cree que la ha destacado en este medio?

Creo que hay mucha gente que se mete en esto porque lo ven como una salida fácil. Lo hacen, tal vez, porque es moda. Lo hacen porque creen que es mucho más simple de lo que en realidad es. Lo hacen creyendo que es fácil y lo hacen por las razones equivocadas. Hay gente que decide hacer música sin un proyecto sólido. Lo hacen para ser famosos, para tener plata, se nota que lo hacen con esa intención. Pero también es una realidad que es un mundo difícil y no es fácil ganarte la vida siendo artista, ganarte la vida con la música.



Hacer música es de valientes…

Absolutamente. Hay gente que la pelea por muchos años y llega y hay gente que la pelea toda su vida y nunca llega. Hay mucha incertidumbre, creo yo, que más que en cualquier otra carrera. Con las profesiones tradicionales uno estudia, saca buenas notas, aprueba, entrega su currículum y en algún lugar, mejor o peor, consigue trabajo, para poder vivir de la música hay que tener demasiadas cosas y eso tampoco te garantiza el éxito. Entonces, también hay que tener mucho valor y a veces es difícil tomar esa decisión.

¿Hay algo de la profesión qué ha sido mejor de lo que esperaba?

Creo que lo que ha sido mejor de lo que me esperaba son los viajes. Yo con los viajes tenía mucho prejuicio. Soy muy familiar, muy de mi país y extraño mucho cuando me voy. Al principio me negaba a hacer todos los viajes, rechazaba propuestas de trabajo con tal de no viajar porque me dolía, no quería estar lejos de mi casa. Pero con el tiempo me tocó crecer, entender que es parte de un todo. Y, también, aprendí a estar mejor predispuesta, porque si no te cierras un montón de puertas. Entonces empecé a viajar y me encantó. Hoy me encanta viajar, conocer nuevas culturas, me encanta probar comida de otros países, conocer mi público de otros países, conocer medios de otros países.

¿Y que la ha desilusionado?

A ver… yo pensé que iba a ser más sencillo y no lo es. Tu sueñas de chica con subirte a un escenario y piensas que la rutina es, “salgo de mi casa, llego al estadio, doy el show, termino, voy a mi camarín y me voy a mi casa”. Y no es nada por el estilo. Es más duro de lo que uno, y la gente, cree.

¿Por qué decidió empezar con el género urbano?

Hago todo tipo de música y toda la música me encanta, pero cuando empecé mi carrera estaba emocionadísima con el reguetón, tenía un fanatismo increíble y era lo que mejor me salía. Fluía con los beats, fluía muy rápido, se me hacía fácil improvisar, se me hacía fácil que me salieran las melodías, los ‘chanteos’ y me di cuenta de que era habilidosa en esos géneros. Simplemente, fue sucediendo.

Pero estamos de acuerdo en que no es un género fácil, sobre todo para las mujeres.

Sí, es un género difícil. Por suerte las cosas están cambiando y mucho. Las cosas para las mujeres están cambiando a pasos agigantados. De repente somos todas mujeres las que estamos liderando. De repente hay mucha sororidad, mucho compañerismo entre nosotras. Antes era pura rivalidad. La idea era que las mujeres nos odiáramos y compitiéramos entre nosotras. La misma industria, los mismos mánagers, la misma gente, nos han rivalizado de una forma tremenda.

Es que la industria ha sido muy complicada con las mujeres, desde siempre.

Sí. Ha habido mucho de querer manejar a las artistas mujeres. Antes la idea era: “busquemos a una que sea fácil de manejar, que no se queje mucho, que si la paramos acá y le decimos que tiene que cantar esto, lo haga. Que no sea una histérica y que no sea difícil”. Era casi imposible para una mujer sentirse segura de ella misma, de lo que escribía o componía. Era durísimo sentarse en una reunión con 20 hombres alrededor y defender nuestras ideas. Por suerte, eso ha ido cambiando. No, me voy a corregir, no es por suerte, es por trabajo. Es gracias al trabajo de las mismas mujeres.



La evolución de las mujeres en la música es notoria.

¡Sí! Hoy en día las mujeres son dueñas de sus propios proyectos. Ves equipos de artistas y están conformados por muchísimas mujeres y antes no había chance de ver eso. Antes veías a las mujeres ocupando solo roles “de mujeres”: bailarinas, maquilladoras y coristas. Hoy en día, es distinto. Nos estamos replanteando un montón de cosas y vamos cambiando las cosas en nuestro propio entorno, en nuestro propio equipo.

Ha hecho colaboraciones con J Balvin, con Camila Cabello, con Los Ángeles Azules. ¿Cuál es la colaboración que más la ha emocionado?

Sin lugar a dudas, la colaboración con J Balvin. Lo admiro desde hace años y que un artista de ese calibre se hubiera fijado en mí, me pareció algo increíble y me cambió la matrix completamente. Le tengo mucho cariño y respeto porque es una persona que ayuda muchísimo. Ayuda mucho a los artistas emergentes, no solo en lo laboral, sino también con la palabra.

¿Por ejemplo?

Mira, a mí me han pasado cosas complicadas en mi carrera y él fue la primera persona que me hizo una llamada. Me llamó para preguntarme cómo estaba, para decirme que estuviera tranquila, que no sufriera. Me dijo: “esto es así, la industria es así y lamentablemente tienes que acostumbrarte y tienes que hacerte fuerte en un montón de cosas”.

También la ha apoyado a nivel profesional, más allá de la colaboración.

Sin lugar a dudas. Él me llevó a los Grammy anglo a cantar. La presentación de los Grammy era de él, era J Balvin en los Grammy y de repente decidió cantar la canción que hacíamos juntos y no quiso poner mi voz con una pista (que lo podría haber hecho sin problema), decidió llevarme a cantar en vivo. Yo, que estaba recién empezando, canté en los Grammy de Estados Unidos gracias a su generosidad.

AUTOR: ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

En X: @Uschilevy