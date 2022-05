La popular cantante Marbelle sigue muy activa y crítica en sus redes sociales. Además de sus duras posturas políticas en los últimos días, la artista lanzó duros comentarios ahora contra otro de sus colegas puertorriqueños.

"Mientras los mexicanos vetaron a un artista por meterse con sus mujeres... Aquí recibimos con los brazos abiertos al comunista fracasado depresivo que viene a cantar en nuestro país una hermosa composición para Balvin...", dice Marbelle en sus redes.



El mensaje alude al anuncio que se conoció en las últimas horas, del posible concierto que el cantante puertorriqueño Residente tendría en Colombia.



Y es que el galardonado rapero y compositor René Pérez, conocido como Residente, estaría de concierto en Colombia en agosto, según confirmó esta semana el empresario Julio Correal.



"No lo ponga en duda. En agosto estará Residente en Colombia. Eso sí se lo puedo asegurar", señaló Correal, en su podcast, 'Péguelo'.



Si bien no señaló una fecha en concreto, el empresario dio su concepto sobre el escenario que merecería esta nueva visita del artista al país. "Yo creo que ya Residente aguanta un (Movistar) Arena , ¿no?", señaló.



La intérprete de música tecnocarrilera Marbelle ha estado muy activa en sus redes sociales opinando sobre las próximas elecciones presidenciales. Uno de sus comentarios que más controversia ha causado fue cuando afirmó que si el candidato Gustavo Petro ganaba la presidencia, ella emigraría del país.