La belleza de las modelos trans se toma la publicidad

No es un favor ni una manera de mostrar diversidad porque sí, porque está de moda. Es porque los transgénero evidentemente son parte de este mundo de todos los colores.

Ya varias empresas del país han contratado modelos trans para sus campañas. Ha sido un camino largo, pero hay ejemplos en todo el mundo. Trans Models, de Nueva York, por ejemplo, nació hace unos cinco años de la mano de la modelo tailandesa Peche Di, también trans, y logró demostrar que hay “razas, alturas, colores y bellezas diversas –como lo describió en una entrevista–, todos dispuestos a desfilar o hacerse fotografiar en su cambiante identidad: cabellos largos o cortos, maquillaje y ropa masculinos, femeninos, ambiguos, inciertos. A veces indescifrables”. La compañía logró que marcas como Budweiser y Smirnoff contrataran a sus modelos.



En Colombia, la apertura también empieza a ser evidente, y empresas y marcas como Pantene o Falabella tienen a varias de las modelos trans de Grupo 4 en sus campañas.



El grupo chileno Falabella no pretende estar a la moda, sino cumplir con su compromiso interno con la diversidad, como lo afirma Lucas Chaves, gerente de Mercadeo en Colombia, un peruano con más de una década en el país, para el que “más allá del plano publicitario, hacemos campañas en donde educamos a todos los colaboradores para que entiendan las diferencias”.



Chaves dice, al ver una modelo en una pasarela, a la hora de escoger a las personas que van a mostrar sus productos: “No conozco su pasado y no tendría por qué juzgarlo”, y por eso es una figura importante en distintos paneles sobre el tema, en los que recalca: “La educación empieza por casa, así suene a lo más cliché, pero es cierto. Y eso pasa a nuestros equipos de trabajo, donde todos deben apoyar lo diverso”.



Mara Cifuentes López es una de las modelos de la campaña de la multinacional chilena. Nacida en San Francisco (Estados Unidos), pero criada en Medellín, de ella se puede decir que su primera 'fan' fue su mamá –y lo sigue siendo– porque entendió pronto lo que quería ser. “Es diseñadora y se llama Ca López, y me ha insistido en ver lo mejor de mí”, dice.



Luego vino su participación en el 'reality' 'La agencia', en el que aunque no ganó, sí se dio a conocer. “Carolina Castro (ex 'top model', fundadora de Grupo 4, máster en Mercadeo y Comunicación de Moda y jurado del concurso) jugó también un papel importante, porque me abrió los ojos y me dijo que iba a ser un referente para muchas personas”.



Así es: hoy, Mara Cifuentes tiene 1,1 millones de seguidores en Instagram y se desempeña, además, como diseñadora de modas.



“El modelaje es mi pasión y me permite expresar y reconocer mi cuerpo, que para mí es una obra maestra”, dice.



Ella ha tenido suerte con su familia, pero sabe que no es fácil para todos. “Hay que darles tiempo a los padres para que entiendan qué pasa. Inicialmente no fue fácil para mi mamá, muy católica, pero hablando con ella desde el amor ambas nos volvimos mejores personas y el camino lo hicimos juntas”, agrega.



Aboga por la construcción de sociedad y aunque sabe que hay dificultades, dice: “Hoy tengo muchos seguidores que no ven en mí algo que no tiene que ver con mi sexualidad, sino con Mara, la persona”.

Chris Jara es otra de las modelos trans que forman parte de Grupo 4. Aria Christine Jara Sarmiento, tiene 23 años, es diseñadora gráfica y estudia Periodismo. Nació en Fusagasugá.



Empezó como modelo andrógino y luego, valorando sus características femeninas, inició el cambio. “Fueron ocho meses de proceso muy importantes que me liberaron mucho”, dice.



Ha hecho campañas digitales con grandes empresas de cosmética capilar y agrega que, al igual que Mara Cifuentes, aunque su familia tiene un fondo muy religioso y hubo rechazo, más por miedo a lo que le pudiera pasar en la calle, “ha sido el amor lo que ha permitido la aceptación. Y es que, pase lo que pase, a uno lo van a seguir queriendo en su casa”, dice.



Sin embargo, le preocupa que en la misma comunidad LGBTI+ haya todavía rechazo hacia los trans. “Hay un gran desconocimiento con la misma historia de nuestro grupo, donde las trans han sido muy importantes para el reconocimiento”.



Por su parte, Tony Marques, director artístico de Grupo 4, brasileño y con más de 30 años en el país y en el mundo del modelaje, dice que, como agencia, es importante darle trabajo a todo el que reúna las características de modelo.



“Fue muy importante acogernos a esta bandera. Y yo lo vi con Mara muy bien, porque ella fue aceptada muy rápido, con una campaña de un jabón reconocido que le permitió empezar a viajar y a promoverse”, afirma.



“Es fundamental que grandes empresas del país hayan tenido el coraje de poner mujeres trans en sus campañas, luchando por la diversidad, que es una realidad en el mundo”, sigue.



Y Marques, con su gran ojo, ha visto el potencial de esta comunidad. “A estas modelos, como a todos, les exijo mucho, por responsabilidad con la empresa y con las marcas, pues nunca deben olvidar que son su imagen”.



