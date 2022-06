Maluma tenía un plan perfecto para pasar desapercibido y poder hacer compra en la famosa tienda por departamentos Macy's: luciría una peluca y así nadie lo reconocería. Pero eso no sucedió.

En un simpático video que el reguetonero paisa compartió en su Instagram, donde tiene 62 millones de seguidores, contó lo sucedido. Maluma lanzó su colección de ropa que se llama Royalty By Maluma, y fue lanzada en colaboración con Reunited Clothing.



(Además: Maluma estrena en México su nuevo álbum: 'The Love & Sex Tap')



Entonces, como cualquier comprador, decidió ir a un Macy's de compras. Y usar una peluca era su estrategia para evitar que lo reconocieran; sin embargo, cuando llegó a la tienda, cientos de fanáticas lo esperaban para pedirle una foto o un autógrafo y lo reconocieron fácilmente.



El paisa acaba de lanzar su más reciente álbum: 'The Love & Sex Tape', su sexto álbum de estudio y el más explícito de su carrera. 'Tsunami’ es uno de los temas de su último disco la lado de Arcángel y De La Ghetto, dos de los ídolos del colombiano.



A continuación, el video de Maluma y su día de compras.

Otras noticias del Entretenimiento