El cantante colombiano Maluma sacudió las redes este domingo de elecciones al compartir en sus redes sociales una imagen suya en la que se ve sentado en lujoso avión.

"Ya de Camino a Colombia y derechito a VOTAR. Recuerden gente, esto es un DEBER", dice la frase que acompaña la foto del reguetonero paisa en un post de Twitter en el que invita a votar a los colombianos a participar en esta jornada de elecciones presidenciales del 29 de mayo.



La publicación del artista se da luego de que hace un tiempo confesara que ya no es "fan de las redes sociales" en una entrevista con Molusco TV.



“Yo no soy ‘fan’ de las redes sociales, yo tuve una época donde era demasiado intenso, me levantaba todos los días y lo primero que hacía era ver Instagram y lo último que hacía era lo mismo. Ahora, sale TikTok, estoy hasta aquí [tocándose la frente, como en gesto de cansado] de los bailecitos, de la mierda, de todo el mundo haciendo lo mismo todas las veces”.



Sin embargo, Maluma sigue usando las redes sociales para interactuar con sus seguidores. Y esta imagen desde su avión privado lo ratifica.

Ya de Camino a Colombia y derechito a VOTAR. 🇨🇴 recuerden gente, esto es un DEBER. pic.twitter.com/CwJ5yr8yjl — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) May 29, 2022

