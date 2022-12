Maluma fue escogido por la revista Forbes Colombia como la portada de su especial anual de los 50 colombianos más creativos en el mundo empresarial.



Otras de las celebridades reconocidas son Shakira, J Balvin, Sofía Vergara, Fernando Botero, Karol G, Juanes (Juan Esteban Aristizábal), Diego Ramírez, Juan Pablo Socarrás, Leonor Espinosa, Álvaro Barrios, Carlos Vives, Totó la Momposina, Silvia Tcherassi, Ruven Afanador, Doris Salcedo, Sebastián Yatra, Edgardo Osorio, Daniel Mejía y Alicia Molina, Harry Sasson, Óscar Murillo, Álvaro Clavijo, Petrona Martínez, Juan Pablo Raba, Sergio Trujillo, Feid (Salomón Villada), Laura Mora y Camilo.

También se destacan Julio Reyes Copello, Johanna Ortíz, Bomba Estéreo, Esteban Cortázar, Ovy on the Drums (Daniel Oviedo), Ana Copete Alejandro Riaño, Sky Rompiendo (Alejandro Ramírez), The Rudeboyz (Bryan Lezcano y Kevin Jimenez), Juan Manuel Barrientos, Dago García, Maygel Coronel, Juliana Plexxo, Camilo Vega y Ana Piñeres, Casa Kolacho, Kika Vargas, Silvestre Dangond, Mario Mendoza, Morat, Soy Fira (Camila Fierro), Diego Mejía y Aleyso Bridger.



"El cantante colombiano ‘Maluma’ es hoy uno de los exponentes más importantes de la música urbana en el mundo. Al tiempo, ha construido una millonaria compañía con negocios en la música, gastronomía, hotelería, startups, moda, y hasta crianza de caballos. Su empresa Royalty espera cerrar el año con US$80 millones en facturación", destaca Forbes.



En un largo perfil-entrevista, la revista se remonta a los años de juventud del hoy cantante Juan Luis Londoño, cuando se preparaba para futbolista, mientras vendía sándwiches y fue "el apoyo principal de su familia para superar una quiebra".



Forbes resume en dos palabras la fórmula exitosa de Maluma: disciplina y pasión.



“Tengo la fortuna de que lo que me apasiona es lo que me da dinero. Me pasa con la música, el arte, los caballos, la moda, los carros. Son pasiones que al final terminan generando un patrimonio”, le dijo el cantante antioqueño a la revista.



Hoy su compañía Royalty, cuyas oficinas principales están ubicadas en Medellín, cuenta con 15 empleados. Desde allí se controlan negocios la cadena de hamburguesas Dembow, desarrollos inmobiliarios, una marca de ron, un criaderos de caballos, una línea de perfumes, la participación como imagen de reconocidas marcas de diseño de modas (Dolce & Gabbana, Versace y Calvin Klein) y Royalty Récords, su propio sello musical, entre otros.