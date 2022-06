Domenico Dolce y Stefano Gabbana le abrieron las puertas del imperio del glamur; y lo hicieron en persona, para su desfile durante la semana de la moda masculina de Milán, en enero de 2018. Entonces, Maluma no solo debutó en la pasarelas (y al paso de las grandes ligas de la industria), sino que tapizó de sonidos urbanos la plataforma en la que la dupla italiana estrenó la colección para la temporada otoño/invierno 2018 de su firma Dolce & Gabbana.

Dos años más tarde, la compañía estadounidense Calvin Klein fichó al cantante paisa y nos reveló su lado más seductor, como protagonista de una de sus campañas de ropa interior. Luego, en 2021, Olivier Rousteing, director creativo de la casa Balmain, le encomendó la creación de nueve piezas de prêt-à-porter (pantalones, camisetas y hoodies) y unas zapatillas deportivas; y este 2022 el artista fue elegido por Donatella Versace como imagen de la firma que lleva su apellido.



Sin embargo, su puntada de oro la dio recientemente, de la mano de la también amiga de sus ‘mecenas’ del glamur (Domenico Dolce y Stefano Gabbana), Madonna, el mayor ícono del estilo y la música, con quien Maluma ha grabado y a quien él, recientemente, invitó a la arena musical de su tierra natal. Con ella, la musa de musas, el medellinense no solo comparte la inicial de su nombre artístico, sino también la de la moda.



“Desde siempre, la moda ha sido clave en mi vida, con D&G dimos un paso importante y luego se abrieron muchas más puertas. Llegó Calvin Klein, Balmain y Versace, con todos, los acercamientos han venido de ambas partes, hemos construido amistad y respeto por cada alianza maravillosa que tenemos en este momento. La historia se sigue escribiendo, porque vendrán más colaboraciones mundiales”, aseguró el artista, quien está a punto de estrenarse en la escena del diseño local, con una colaboración para la empresa Gef, que será revelada en el desfile que tendrá la marca el próximo 29 de julio en la plataforma de Colombiamoda.

Maluma creó una colección con su ADN, sus colores favoritos y sus ideas de moda. Foto: cortesía de Gef

Con Maluma x Gef usted llega a un mercado masivo, a un público joven y lo más importante, local. ¿Cómo asume este tránsito?



Hace poco también entramos a la moda masiva para el mercado americano-latino, así que hacerlo ahora en mi país es gratificante para mí. Me soñaba lograrlo, crear en conjunto una colección con mi ADN, con mis colores favoritos e ideas cercanas, es cumplir un logro más dentro de mis metas.



¿Cuáles han sido los retos más grandes e inclusive, inesperados, que han llegado en sus procesos creativos en la industria de la moda?



Desde 2018 hasta hoy ha pasado mucho; han venido colaboraciones de diferentes niveles que me han llevado a ampliar mis pasiones en la oferta de moda. Los retos siempre están constantes, el tiempo ha sido uno de ellos, pero lo logramos. Para cada colección, siempre tengo en cuenta las telas, los diseños, las tendencias… Busco que sea lo más cercano a lo que yo soy, un joven libre, feliz, donde la comodidad y el estilo tienen una característica común. La cercanía con el comprador y con quien me sigue o se identifica es aún más importante… Así que tengo muchas cosas en mente siempre.



Su desfile en Colombiamoda será una oportunidad de llevarles a más personas su mensaje. Precisamente, ¿qué quiere comunicar mediante esta propuesta de vestuario?



Esta es una colección que se hizo con todo mi amor, cuidando cada detalle… para hombres, mujeres, ¡para todos! Así que espero la luzcan y lleven con orgullo, porque es 100 por ciento hecho en Colombia.

¿Cómo describe la sostenibilidad de esta apuesta de moda?



Para la colección usamos telas de algodón sostenible; además, está el aspecto social con mi fundación El Arte de los Sueños –mediante la cual formamos adolescentes en condición de vulnerabilidad en manifestaciones artísticas como la danza, el grafiti, el canto, la percusión y la composición–, el trabajo con los soñadores, pues un porcentaje de las ventas de esta colección estará destinado a seguir transformando positivamente la vida de estos chicos y chicas a través del arte.



¿Por qué eligió las tendencias ‘genderless’ (sin género) y ‘dopamine dressing’ (vestuario de colores vibrantes para subir el ánimo) para el desarrollo de esta colaboración?



Esta colección es para que todo el que quiera lucirla se la ponga, la idea es vivir la moda sin etiquetas, sin importar el género, la talla o la edad. Es una propuesta para disfrutar los colores y su efecto positivo en todos nosotros. Para Gef y para mí las tendencias genderless y dopamine dressing reflejan muchos de los valores que compartimos.



¿Cuáles son los colores protagonistas de esta colección? ¿Por qué son claves en las tendencias ‘dopamine dressing’ y positivismo radical que eligió para el desarrollo de la misma?



Los colores protagonistas en esta colección son el verde, el naranja, el amarillo mango, el azul y el magenta; colores que al usarlos en la ropa que te pones te dan positivismo, felicidad y optimismo. De eso se trata, de vestirnos con una explosión de color.

¿Considera que esta incursión en la moda colombiana, a través de las prendas y las tendencias que seguirá, responde a un espíritu de época?



Sí, esta colección es la expresión de muchos sentimientos, sueños, gustos y estilos compartidos. Durante este proceso hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el equipo de Gef y coincidir en moda y tendencias tan fuertes como el tema de la inclusión, pero también en la solidaridad, la música, el color, la juventud y el optimismo. Aspectos que esperamos que se noten en esta colección y los reciban con el mismo gusto y amor con el que nosotros hemos hecho esta colaboración.



¿Por qué vincular al vestuario con la causa filantrópica de Maluma mediante su fundación El Arte de los Sueños?



Gef ha marcado un legado muy bonito en la cultura antioqueña y colombiana. Al unir el proyecto de la colección con mi fundación El Arte de los Sueños, fue genial, porque esto lo hacemos por los niños, por la ciudad y las nuevas generaciones, esa es mi parte favorita. Al final del día, somos proyectos similares, venimos del mismo lado y queremos poner el nombre de nuestro país en lo más alto.



¿Cuál es el siguiente paso en la escalera hacia el éxito de Juan Luis Londoño?



Siempre digo que el cielo es el límite; acabo de lanzar un nuevo álbum, de regresar a México con venues completamente vendidos. Y saber que ahora junto a mi fundación El Arte de los Sueños pondremos mucho más visibles a los jóvenes que hacen parte de ella, es muy importante para mí y mi familia. El éxito para mí es la capacidad que tengo para hacer visibles a quienes lo necesitan. Y esta colaboración está en el escalón más alto en este momento.

Juan Luis Londoño, en seis claves

1. ¿Dos prendas favoritas?



Los abrigos y las camisetas.



2. ¿Un color?



Me gustan todos, pero el rojo es de mis favoritos.



3. ¿Sus tenis urbanos por excelencia?



No tengo una marca específica, en este momento estoy gomoso con varias referencias, entre ellas los Jordan 1.



4. ¿Una fragancia?



Royalty By Maluma, las tres referencias me encantan.



5. ¿Su comida favorita?



Me gusta la oriental, pero mmm... también de mis favoritas, la colombiana, la paisa por supuesto.



6. ¿Su accesorio indispensable?



Collares y anillos, relojes, bolsos… ¡me gustan todos!



Pilar Bolívar

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@lavidaentenis