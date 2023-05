Don Juan World Tour, la gira de conciertos de Maluma, llegará a Estados Unidos a partir del 31 de agosto.



El nombre de su nuevo álbum es, precisamente, ‘Don Juan’.

"Me siento emocionado de regresar a los escenarios en Estados Unidos este otoño. Me he tomado un año para centrarme en perfeccionar lo que considero el mejor álbum de mi carrera, ‘Don Juan’. No puedo esperar presentarle a mis fans por primera vez las nuevas canciones del álbum junto a mis grandes éxitos en lo que considero será la producción de conciertos más ambiciosa hasta la fecha. He esperado para ofrecer a mis fans una experiencia musical y de concierto como ninguna otra y espero que la gira Don Juan en Estados Unidos sea una experiencia alucinante, que nunca olvidarán", dijo Maluma.

La gira se extenderá hasta el 4 de noviembre e incluye; Sacramento, Portland, Seattle, San José, Los Ángeles, Phoenix, Las Vegas, Ontario, San Diego, San Antonio, Hidalgo, El Paso, Austin, Dallas, Houston, Belmont Park, Nueva York, Uncasville, Newark, Chicago, Reading, Boston, Washington, Charlotte, Atlanta, Nueva Orleans, Tampa, Fort Myers, Orlando y Miami.



La etapa de pre-venta inicia el 25 de mayo y termina el 26 en www.cmnevents.com.



La empresa de comunicaciones del artista informó que se podrían incluir más fechas.