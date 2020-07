A pesar de la pandemia, Májida Issa está en su mejor momento

Májida sonríe de entrada. Desde su aislamiento preventivo obligatorio, la actriz sabe que no puede perder esa alegría propia de su corazón isleño. “Ahí vamos. Sobrellevándola. Me mantengo positiva y ocupada. Disfruto de estar en el hogar junto a mi mamá y mi perrita. En mi casa soy feliz. El desespero que me puede llegar a dar es por la situación de Colombia”, explica. Ella se conmueve al ver la crisis que viven miles de personas en el país por cuenta de la covid- 19.

Le duelen los dolores de los demás y de los suyos. Piensa en los microempresarios y en su gremio, golpeado y sin tener una fecha cercana para su retorno a la ‘normalidad’. Evita ver los noticieros un par de días para desintoxicarse de las malas noticias y piensa mucho en el futuro de su carrera. Extraña el contacto con la gente, ir a los conciertos y ver lleno el teatro. Crear en equipo la apasiona, y trabajar a la distancia no la llena. “Tendremos que salir de esto con paciencia y entre todos”, afirma.



Esa empatía por el otro la hizo acercarse a emprendedores, y, junto con el director musical Juan Carlos Mazo, gran amigo suyo, creó Desde el sofá, un festival de arte multidisciplinario con el cual promocionaron talentos independientes, desde el comienzo de la cuarentena.

“Fue una linda experiencia. Teníamos tiempo, y lo aprovechamos para sentarnos a conocerlos. Llegaron muestras de danza, cine, teatro, música, cortometrajes, etc. Esos lazos nuevos traerán frutos más adelante”, expresa. El festival, que se desarrolló durante todo abril, está disponible en YouTube.



Con Mazo también alista una película musical basada en la obra teatral El bolero de Rubén -en la que no sólo actúa, sino que también forma parte de la producción- y el regreso de Planchando el despecho, que la reunirá esta vez en formato digital con Carolina Sabino, Marbelle, Ilona y Yolanda Rayo, el próximo 8 de agosto.

“Es una producción artística y tecnológica con doble escenario, cuatro pantallas, grúa, etc. Lo haremos en el Teatro ABC, y las canciones son las preferidas por el público para armar la rumba desde casa. Hemos hecho varias pruebas para que todo funcione a la perfección. Carolina tendrá una participación especial desde Ecuador y estará leyendo los mensajes e interactuando con la gente en las redes sociales”, comenta.

