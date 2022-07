Ahora resulta que la polémica colombiana Mafe Walker, la mujer que dice hablar un idioma alienígena, va a dictar ahora cursos en línea a través de sus redes sociales.

Mafe Walker anunció que las clases buscan "impartir temas como la reprogramación de códigos galácticos, energía cuántica, emanación de frecuencias solares Hz extremadamente altos de dimensiones extra de la Tierra y activación de códigos galácticos en la memoria de ADN celular”.



Agrega que las clases, que tendrían un valor de 7 dólares y durarán 45 minutos en promedio, serán impartidas desde escenarios "ancestrales", como por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán o el Parque de Chapultepec, en México.



Mafe Walker se convirtió en tendencia en los últimos días luego de que aseguró que se podía comunicar con alienígenas. La colombiana estuvo en un programa de México promocionando sus cursos.



Mucho se ha hablado desde entonces de Walker. La denominada ‘medium’ explicó que usa frecuencias energéticas para interactuar con estas especies extraterrestres.



En su cuenta de TikTok, Mafe Walker ha dado ejemplo de cómo, según ella, se conecta a otros portales y otras dimensiones. Ahora, un usuario de Twitter, desmintió la historia y aseguró que la colombiana está aprovechándose de la ignorancia de las personas.



La cuenta de Twitter empezó asegurando que las palabras y sonidos de Mafe Walker le recordaban a algo que ya había escuchado anteriormente. Tras una investigación encontró vídeos en youtube de un profesor, el filólogo Daniel Lucas, hablando de forma parecida a Mafe Walker.



“Ya saben que mi profesión me llama e investigué la lengua de la señora de códigos galácticos. Está mezclando frases sumerias adquiridas de un mini curso ya sea en YouTube o en alguna referencia traducida junto con glosolalia. Tengan cuidado porque con el sumerio no se juega” explicó.



Según lo dicho por el cibernauta, la colombiana estaría hablando sumerio. Una lengua muerta usada en Mesopotamia. El usuario recomienda no usarla, pues con estas palabras hay muchas ‘invocaciones diabólicas y a ángeles’.