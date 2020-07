Madonna enciende las redes con una foto muy erótica

La cantante y actriz estadounidense se ha dedicado a tomar fotografías y hacer algunos videos como terapia al confinamiento y a la vez para mantener en contacto con sus millones de fanáticos y también con los que todo el tiempo la critican.

Madonna antes había subido hace unos meses un video en una tina alertando acerca del coronavirus; luego una fotografía en la que aparecía en ropa interior y con una actitud muy rebelde.

“Mi situación de vestuario actual.. Y para aquellos que se sientan ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad Me importa una Mierda. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!"; dijo en ese momento.



Ahora Madonna está lista para seguir generando comentarios con un nueva foto que se hizo en un baño.



La nueva imagen muestra a las artista en un espejo en una posición más relajada y sensual con la frase: "Todos tienen una muleta", recalcando un detalle de la foto. Está semidesnuda y sin filtros.

Pero se ha cuidado de no ser censurada por Instagram, una red social en la que tiene más de 15 millones de seguidores que ya han reaccionado viralizando la imagen.



