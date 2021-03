Maddox, hijo de Brad Pitt, testifica en contra de su padre

“Maddox ya ha dado testimonio como un adulto en la disputa de custodia en curso y no fue muy halagador para Brad. No usa a Pitt como su apellido en documentos que no son legales y en su lugar usa a Jolie”, han dicho varios medios en sobre lo que está sucediendo en divorcio de los actores.

Sobre esto último, sin embargo, Jolie no ha dado su aprobación, según se afirma.



Desde el 2015, Maddox y su padre no tienen una buena relación. Ese año tuvieron una fuerte disputa porque el joven defendió a su madre y el actor lo golpeó.