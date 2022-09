Hace unos días, durante la entrega de los premios MTV a los mejores videos musicales, la banda Måneskin, de Roma (Italia), fue censurada durante la transmisión de televisión.

El motivo fue similar al incómodo momento que vivieron en un Super Bowl Janet Jackson y Justin Timberlake. Mientras se presentaban, a Jackson se le vio uno de los senos. El infortunado incidente, en 2004, le costó la carrera a ella y eximió de toda culpa a Timberlake.

Sin embargo, en esta ocasión, tanto Damiano David, el cantante, como la bajista Victoria De Angelis, a quien se le vio uno de sus pechos mientras tocaba el bajo, fueron retirados de las cámaras por más de 40 segundos de la transmisión, lo cual desató la furia de los fandoms en redes sociales y reubicó a la ya agonizante marca de videos musicales en el mapa de la relevancia cultural. Pero este no es el punto.

Unos meses antes, durante el segundo fin de semana del festival Coachella, en Palm Springs, California, mientras caía la temperatura en el valle de Indio, los Måneskin salieron de sus camerinos detrás de la tarima principal, en la que Karol G acababa de debutar. La colombiana salía de su camerino rodeada de amigos, agentes, mánager, prensa y seres queridos luego de la histórica presentación.

Los Måneskin –que también acababan de romperla en una tarima más pequeña, pero abarrotada hasta el último rincón– no estaban siendo asediados por nadie. Se confundían entre la multitud con una libertad casi turística. Unos meses después de Coachella, Julio Correal los filmó en su Instagram ‘parchando’ en Lollapalooza Chicago como asistentes comunes y corrientes. Pero la verdad es que no lo son. De hecho, Måneskin es la banda de rock and roll más grande del mundo que casi nadie conoce.



¿Quiénes son?

“Nosotros somos del norte de Italia, cerca de Venecia”, dice Victoria de Angelis desde algún lugar de ese país, donde están descansando luego de un agitado semestre pospandémico de shows y estrenos. “Nos conocimos en Roma, durante los años del colegio”, complementa Damiano, el cantante, que es una especie de Elvis pospunk con aires de Rob Halford, de Judas Priest, y silueta de Dave Gahan, de Depeche Mode.

Cuando le hago el comentario de las referencias, se ríe con descaro. “Soy el que menos escucha otros artistas dentro de la banda”, responde el romano, mientras jugaba impacientemente con una pelota de fútbol. “No tengo muchas inspiraciones externas, en realidad. También en la banda soy el que menos se apasiona por otros grupos. Así los conozca, no soy el más seguidor. Siempre intento hacer lo que se siente natural para mí, y no trato de copiar lo que han hecho otros. En general es todo muy al azar e intuitivo”.

Victoria, de 22 años, le quita el balón con desesperación. “Ya no más”, lo reprende, y me mira con gestos de disculpas. “Todos aquí son una partida de niños”, exclama con una sonrisa. Lo son, incluyéndola a ella. Se les nota al caminar libres por los festivales que comandan, a los que van decenas de miles de personas a verlos. La actitud, completamente punk, contrasta con la ingenuidad y la inocencia de sus comportamientos en entrevistas, y con la poderosa y sexi imagen que proyectan en redes sociales.

Pero Måneskin sabe que está protagonizando un papel. Victoria y Damiano se han convertido en símbolos de una generación cuya transformación más grande de la sociedad, por encima de la lucha contra el cambio climático, la desigualdad y la injusticia, es indiscutiblemente sexual y de género.

Para la banda, la transformación es del rock como tal: el liderazgo de otras épocas, ocupado exclusivamente por frontmen como Axl Rose, Freddie Mercury y Bruce Springsteen, se comparte. Cuando Damiano David y Victoria De Angelis se suben a una tarima, la idea del líder del grupo se desvanece para abrirle campo a una dupla explosiva en todos los sentidos.



La seducción del público

Arrancan sus shows con Zittie E Buoni, una poderosa canción cuyo estilo fusiona el hard rock de los ochenta con lo mejor del rock alternativo noventero. Thomas, el guitarrista, toma posición al lado izquierdo de la tarima, mientras que Damiano se ubica en el centro y Victoria, a la derecha. Cada uno de ellos ocupa un lugar que se expande y se contrae con la fluidez del ritmo, un carrotanque sonoro de heavy metal, punk, delineadores y cuero.

Zitti E Buoni es el abrebocas de un show emocionante y potente. La canción ganó en 2021 los festivales de San Remo y Eurovisión, dos concursos famosos por no premiar canciones de este género. “Fue un momento increíble”, recuerda Victoria.

“Fue gracias a ella que comenzamos a viajar, a conocer muchos músicos nuevos y encontrarnos con mil cosas increíbles. Teníamos muy pocas probabilidades de ganar en Eurovisión por ser una canción de rock. En Italia nos enfrentamos a este mismo problema porque la industria de la música nos decía que no hiciéramos rock, porque no es la música que está de moda. Fue bueno arriesgarnos a hacerla e intentarlo nosotros mismos así no fuera lo más comercial. Eso tuvo un impacto emocional importante en nosotros”.

Ese impacto emocional se nota cuando la tocan en vivo: en la medida en que va creciendo hacia el poderoso coro, los tres se transportan por la tarima y no hay un solo espectador que se les escape sin importar que haya 15.000 personas viéndolos.

Victoria es quien mejor juega el juego: si usted le apunta una cámara de celular a la bajista lo suficientemente cerca, le va a posar sin asomo de duda, le va a sonreír con picardía y felicidad, y usted tendrá en su teléfono y en sus stories una postal inolvidable, mientras que Måneskin tendrá su capital digital a la orden del día.



No obstante gozar de una popularidad en redes sociales que cualquier banda de rock envidiaría tener, ese tema digital no es algo que les entusiasme. Aunque en ocasiones, como en Eurovisión, las menciones del nombre del grupo en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram contribuyeron al crecimiento de sus números en YouTube y Spotify, y la consolidación de Beggin, su primer número uno en Estados Unidos, se logró gracias a su viralidad en TikTok, (Beggin es un clásico original de los Four Seasons de 1967).

Para Måneskin las redes son simplemente “una buena manera de conectar con la gente”, reflexiona Ethan Torchio, el baterista. “No es tan importante”, discute Damiano, con algo de frustración. “Nos gustan”, dice Victoria, “pero no sé… son parte de nuestro trabajo y toca dedicarle tiempo a eso”. Damiano alza la cabeza y con mirada desafiante hacia la cámara, complementa: “Las redes son como los turistas cuando vienen a Italia, que dicen que les gusta Italia, pero no los italianos. A mí me gustan las redes sociales, pero no me gustan sus usuarios”.

Una cosa más: cuando los Måneskin se apropian de la tarima entre sonrisas y pelos metaleros ondeantes, todos los instrumentos suenan más duro que cualquier otra cosa que esté pasando en el festival en curso. “Nos encanta sonar duro”, dicen los cuatro integrantes al unísono al preguntarles por el volumen. “Tenemos al ingeniero más punk de toda Europa. Cada que nos vamos a subir a tarima le decimos: no se te olvide que esto tiene que sonar duro”, exclama Damiano.

Si se conectan los puntos, es fácil pensar que los Måneskin están bajo enorme presión para superar con cada canción que hacen algún hito ya impuesto por las dictaduras de los clics y las estéticas superficiales de Instagram y TikTok. También dada la caída del rock de la enorme popularidad que obtuvo en el siglo XX, sería fácil pensar en Måneskin como mesías del género delante de una generación poseída por el reguetón.

¿Resucitaron el rock?

“No nos importa toda esa idea de resucitar el rock and roll porque sentimos que no es nuestra responsabilidad”, dice Damiano firmemente. “Simplemente hacemos canciones que nos gustan. Por el momento, para nosotros esas canciones son de rock. Si eso se percibe como algo refrescante, nos alegra mucho que haya otra gente allá afuera que siga nuestro ejemplo, pero estamos más enfocados en nuestras cosas más que en revivir el rock and roll”.



Su nueva canción Supermodel continúa por la línea del rock and roll. “Nos inspiró Estados Unidos. Habíamos estado tres meses en Los Ángeles y lo que más nos asombró es este estereotipo cinematográfico de los adolescentes que siempre intentan buscar el éxito de alguna forma en los mejores bares y clubes. Fue muy divertido para nosotros porque reconocimos muy fácilmente esos estereotipos”. A finales de julio, Supermodel se convirtió en el segundo número uno del grupo en Estados Unidos.

Por esa época también fueron invitados por el director Baz Luhrmann a participar en la banda sonora de la película biográfica sobre Elvis Presley. “Baz nos llamó mientras finalizaba la película y le pareció que seríamos una banda compatible con If I Can Dream, por lo que significaba para Elvis. Había un par de canciones más, pero If I Can Dream se sentía apropiada. Salió muy natural, no nos sentimos presionados, solo abordamos la canción entendiendo que la película es sobre uno de los artistas más legendarios de todos los tiempos. Nunca nos sentimos como, ‘oh por Dios, nos tenemos que comparar con Elvis’, o algo así, simplemente disfrutamos grabar la canción”.

El papel de Victoria

Victoria tampoco siente presiones de ningún tipo por ser la mujer del grupo ni por convertirse en un modelo por seguir, pero entiende su responsabilidad. Una mujer como ella juega un rol esencial en la forma como jóvenes mujeres están tocando un instrumento en esta era de disrupción digital y agradece su posición actual:

“Hay falta de representación de las mujeres en la industria de la música en casi todos los aspectos. Especialmente en el rock, que es visto como un género masculino, porque no se nos considera lo suficientemente agresivas, o no sé qué. Eso es una estupidez. Afortunadamente, yo nunca he sentido esa desigualdad desde que estoy con la banda, porque son todas personas inteligentes. No son estúpidos...”.

“No, es que ocultamos bien nuestra estupidez”, le replica Damiano. Victoria suelta una carcajada y continúa: “Todo el ambiente que me rodea es consciente y respetuoso del tema también. Pero recuerdo que cuando empecé a tocar la guitarra eléctrica y tenía 8 años, los niños de la clase me decían que no podía tocarla, que tenía que tocar la guitarra acústica. Aun cuando parece una tontería, te afecta de cierta manera. Así que me alegra poderme parar y mostrarles a otras mujeres que pueden hacer la música que les gusta”.

ALEJANDRO MARÍN

PARA EL TIEMPO

