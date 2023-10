‘Lupin’: la exitosa serie francesa está de vuelta

La primera temporada de Lupin fue vista en 76 millones de hogares en todo el mundo durante su primer mes, convirtiéndose en una de las series de habla no inglesa más vistas en la historia de Netflix.



La serie está basada en Arsène Lupin, personaje de la literatura policíaca francesa (creado por Maurice Leblanc), un distinguido timador con enorme capacidad para el disfraz y para tomar diferentes identidades mediante las cuales ejecuta sus crímenes.



El personaje central de la serie, Assane Diop (Omar Sy), se inspira en Lupin –a quien considera su héroe– para llevar a cabo una venganza a nombre de su padre.

Lupin tiene los récords: es la primera serie francesa de Netflix en entrar en el top 10 de Estados Unidos y en llegar a la posición 2 en Gran Bretaña. Además, recibió una nominación a los premios Bafta internacional.

Por estos y otros méritos no es de extrañar que la serie sea una de las grandes apuestas de la plataforma para este año, sobre todo en vista de la huelga de escritores y actores que ha paralizado algunas de las grandes producciones de televisión.

Netflix estrenó el pasado jueves la tercera temporada. Su creador y director, George Kay, tiene una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento. Escribió y cocreó Hijack, protagonizada por Idris Elba. Además, hizo parte de la primera temporada de Killing Eve y es el genio detrás de Lupin. EL TIEMPO conversó con él.

¿Qué debe tener un 'show' para ser interesante?

​

En primer lugar, necesita buenos personajes. Necesita tener personajes extraordinarios pero creíbles. Personajes que puedan hacer cosas asombrosas y que sean mejores que tú, pero lo más importante es que necesita tener personajes que puedas entender, que te lleguen y con los que te sientas identificado: los personajes tienen que parecerse a nosotros. Lo que ocurre con Assane Diop es que todos sentimos que conocemos a ese hombre. Todos conocemos a alguien que ha sido mal padre. Todos conocemos a alguien que tiene una relación difícil con su pareja. Todos tenemos problemas con nuestras familias. Y todos sabemos que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. En consecuencia, esos son los personajes sobre los que se debe escribir y esos son los personajes en torno a los cuales se deben construir los programas. Si quieres, puedes coger al personaje y agregarle superpoderes, puedes agregar diversidad de género, puedes agregar diversión y todas esas cosas. Pero más allá de todo y antes que cualquier otra cosa, necesitas personajes con los que la audiencia pueda relacionarse. De lo contrario, la historia nunca será extraordinaria.



¿Cómo ha evolucionado su forma de contar esta historia?

​

Entrando en esta tercera parte, sigo tratando de contar historias sensatas para que la audiencia pueda identificarse y también trato de encontrar nuevas formas de hacer giros y vueltas. Porque al final del día, la diversión de Lupin se basa en los atracos y los trucos. Entonces, hay que buscar nuevas formas de estructurar episodios.

¿Qué le ha enseñado Assane Diop?

​

Una de las cosas que hace Assane Diop es sonreír. Siempre. En cualquier circunstancia. Hablar con la gente y sonreír es la mejor forma de ganar una discusión o de mantener una buena conversación. Assane me enseñó que, si uno es amable, las cosas pueden cambiar. La verdad es que nadie quiere relacionarse con otro para que lo agreda, para escuchar insultos, para encontrar violencia. Todos queremos que nos hagan sentir bien. La única manera de progresar en la vida es siendo amable. Y esa es una de las formas en las que lucha Assane Diop: una sonrisa es fuerte, una sonrisa tiene mucho poder. Y ser amable hace que la gente cambie y que se adapte a ti. Por eso cuando Assane Diop está cometiendo un atraco, lo hace con una sonrisa en el rostro. No está peleando, no está enojado, no está llorando, no le grita a la gente. Lo hace con encanto. Y creo que la lección que aprendí de Assane Diop es que si somos amables con otras personas las cosas funcionan mejor.

¿Y el 'show' le deja alguna enseñanza?

​

Aprendí a escuchar más al elenco y a escuchar las ideas de otras personas. Creo que cuando intentas hacer un show tan grande como este, no puedes ser individualista: todo es una gran colaboración. Sí, yo soy quien maneja este programa, pero en el momento en el que piensas que te las sabes todas es cuando comienzan a suceder los errores y los desastres. Hoy creo, sin lugar a dudas, que la fuerza la encuentras en el trabajo en equipo.

¿Qué consejo le daría usted a Assane?

​

Le diría –y curiosamente esto es lo mismo que me digo a mí mismo– que trabaje menos y que se asegure de pasar tiempo con la familia. Que no se ahogue en el trabajo. Yo sé que nos sucede a todos, sé que todos nos entusiasmamos con nuestras carreras y nuestros trabajos, pero todos deberíamos pasar más tiempo con la familia. Y ese es uno de los graves problemas que tiene Assane Diop. Así que ese sería mi consejo. Que pase más tiempo con su familia.



¿Sabía algo de Lupin antes de hacer el 'show'?

​

No conocía a Arsène Lupin. Todo fue nuevo para mí. Eso era un difícil desafío pero, a su vez, una gran ventaja: yo no tenía ninguna carga, ningún prejuicio. Podía, simplemente, hacer las cosas que quería. Podía trabajar con mis ideas y con lo que sentía que era correcto para el talentoso actor con el que estaba trabajando. Y podía usar a Arsène Lupin como una ayuda para inspirarnos a hacer el show. Arsène Lupin no está en Lupin. Cualquiera de los personajes que está en Lupin y conoce los libros, es un fan. Así que, si lo analizamos, este no es un show sobre Arsène Lupin, es un show sobre sus fans.

¿Cuál fue el desafío más grande intentando adaptar las bases de los libros?

​

Una de las cosas que tenía muchas ganas de hacer era modernizar algunos aspectos fundamentales. Omar es un hombre francés muy moderno con una trayectoria muy moderna como actor. En consecuencia, quería tener una política más liberal detrás de esto. También quería asegurarme de que las mujeres en Lupin estuvieran mejor representadas y que las conversaciones, las interacciones y las relaciones con los personajes femeninos fueran más complejas y profundas que en los libros. A nivel personal, no me termina de gustar la forma en la que Arsène Lupin se relaciona con las mujeres en los libros de Maurice Leblanc y para mí era realmente importante crear personajes femeninos con más sustancia. Entonces ese fue uno de los cambios fundamentales.

Usted se ha destacado como director o creador de muchas series muy importantes. ¿Cuál cree que es la diferencia fundamental entre 'Lupin' y otras series que ha hecho?

​

Esta es la primera vez que hago un programa pensado en toda la familia y, de alguna manera, siento que le estoy rindiendo un homenaje a nuestra infancia. Creo que en los últimos años nos hemos olvidado de hacer televisión que la gente quiera ver en familia. La forma en la que vemos series o películas ha cambiado. Nos hemos distanciado. Ahora, cada miembro de la familia va a una habitación diferente con sus propios auriculares y sus propias pantallas. Y sentí la necesidad de buscar un show que intentara unir familias. Eso ha marcado una gran diferencia porque todo lo demás que he hecho siempre ha tenido una audiencia definida en mente. Por eso, Lupin es un show valiente: porque estamos tratando de hacerlo atractivo para todos.

ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

En X: @Uschilevy